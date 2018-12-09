به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد معظمی گودرزی پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان فوریت بازرسی ۱۹۷ نیروی انتظامی استان که با حضور فرمانده ناجا همراه بود، گفت: این مرکز در راستای تکریم ارباب‌رجوع و رعایت حقوق شهروندی راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه مرکز ۱۹۷ برای دسترسی سریع مردم به پلیس‌راه اندازی شده و پلیس برای تأمین امنیت مردم تلاش می‌کند، گفت: تماس با این سامانه زمینه ارائه بهتر خدمات را فراهم می‌کند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان البرز گفت: مرکز فوریت ۱۹۷ پلیس در کرج در مساحت ۲۵۰ متری با شش خط تلفن پذیرای نظرات، پیشنهادها و انتقادات شهروندان است.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به فعالیت چهار مرکز فوریت‌های ۱۹۷ پلیس در استان، گفت: سه مرکز در کرج و یک مرکز در فردیس مشغول فعالیت است.

وی با تأکید بر اینکه مرکز فوریت ۱۹۷ در خصوص حوزه مأموریت پلیس است، گفت: شهروندان از طریق تماس با این مرکز مشکلات در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی را نیز می‌توانند مطرح کنند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان البرز گفت: مطابق قوانین و مقررات اگر در جریان رسیدگی به شکایات مردمی نیاز به حضور در محل باشد به این وظیفه عمل کرده و در آنجا حاضر می‌شویم تا رسیدگی صحیح صورت گیرد.

سرهنگ معظمی گودرزی افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۳۰۰ پیام به مرکز فوریت ۱۹۷ پلیس استان ارسال می‌شود که این تماس‌ها بیشتر در راستای تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی است و در مواردی هم که انتقادات و شکایاتی وجود دارد در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی می‌شود.