تسهیلات ویژه به اعضای باشگاه مخاطبان جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، از تاریخ شنبه ۲۴ آذرماه اعضای باشگاه مخاطبان جشنواره جهانی فیلم فجر میتوانند روزهای یکشنبه و دوشنبه با مراجعه به گیشه فروش بلیت پردیس سینمایی باغ کتاب و ارایه کارت عضویت خود از تخفیف ویژه ۵۰ درصدی برای تماشای فیلمهای در حال اکران بهرهمند شوند.
همچنین با توجه به اینکه پردیس سینمایی باغ کتاب یکی از سینماهای منتخب برای نمایش آثار گروه سینمایی «هنر و تجربه» است، علاقه مندان به سینما میتوانند با عضویت در باشگاه مخاطبان جشنواره جهانی فجر و ارایه کارت عضویت از تخفیف ۵۰ درصدی برای خرید بلیت تمامی فیلم های «هنر و تجربه» در همه روزهای هفته در پردیس باغ کتاب بهرهمند شوند.
این تصمیم با همراهی پردیس سینمایی باغ کتاب و موافقت رسمی کارگروه اکران سازمان سینمایی گرفته شده است.
از دیگر تسهیلات درنظر گرفته شده برای اعضای باشگاه مخاطبان جشنواره جهانی فیلم فجر این است که از صبح شنبه ۲۴ آذرماه میتوانند با تخفیف ۲۰ درصدی از کافه سینمای پردیس باغ کتاب استفاده کنند. این امکان برای همه روزهای هفته درنظر گرفته شده است.
علاقهمندان برای عضویت در باشگاه جشنواره جهانی فیلم فجر میتوانند به آدرس www.fajriff.com مراجعه کرده و در سایت فارسی جشنواره روی لینک باشگاه کلیک کنند.
سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از تاریخ ۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.
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