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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۴

هفته پنجم لیگ بسکتبال؛

پیروزی پتروشیمی در دیدار جنجالیِ مدعیان/مشهد تنها میزبان بازنده

پیروزی پتروشیمی در دیدار جنجالیِ مدعیان/مشهد تنها میزبان بازنده

مهمترین دیدار هفته پنجم لیگ بسکتبال با برتری پتروشیمی برابر شیمیدر به پایان رسید؛ ذوب آهن، شهرداری گرگان و صنعت نفت دیگر تیم های برتر این هفته از مسابقات بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های باشگاهی بسکتبال که به دلیل حضور تیم ملی در انتخابی جام جهانی ٢٠١٩ چین تعطیل شده بود، بعد از گذشت یک ماه با برگزاری دیدارهای هفته پنجم از سر گرفته شد.

در چارچوب دیدارهای امروز پنجشنبه و در مهمترین رقابت، دو تیم بدون باخت و بالانشین پتروشیمی و شیمیدر در بندرامام به مصاف هم رفتند که طی آن تیم میزبان در وقت های اضافه و با نتیجه ٨٨ بر ٨٥ به برتری دست یافت و صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

این دیدار در دقایق پایانی با درگیری های همراه بود چراکه نماینده تهران در اکثر دقایق تیم برتر بود اما در دقایق پایانی، شاگردان مهران حاتمی در پتروشیمی نتیجه را به سود خود تغییر دادند و همین موضیوع حاشیه هایی را به همراه داشت.

در سایر دیدارهای این هفته از مسابقات، شهرداری گرگان در دیدار خانگی برابر رعد پدافند دزفول ٧٧ بر ٦٤ پیروز شد. نفت آبادان با برتری ٧٩ بر ٧٦ مقابل پگاه، روند دیدارهای بدرن باخت خود را ادامه داد و ذوب آهن هم در مشهد مقابل آویژه صنعت به برتری ٧١ بر ٥٩ دست یافت.

در این هفته از رقابت هاتیم نیروی زمینی با قرعه استراحت روبرو بود.

کد مطلب 4484420
زینب حاجی حسینی

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