نامزدهای گروه فلسفه، کلام و عرفان جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله های راه‌یافته به مرحله دوم پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در گروه های کلیات و اطلاع رسانی و فلسفه، کلام و عرفان معرفی شدند.از میان ۳۷ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری در گروه کلیات و اطلاع رسانی، ۱۱ مقاله راه‌یافته به مرحله دوم این جشنواره مشخص شده‌اند.

۱۱ مقاله راه یافته به مرحله دوم پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در گروه کلیات و اطلاع رسانی شامل مقاله های(«استناد یک اصل فراموش شدة علمی در کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی»، مهدی محمدی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶)، («بررسی و نقد کتاب روش شناسی تحقیقات کیفی»، مصطفی همدانی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش ۴۵، خرداد و تیر۱۳۹۶)، («پیاده سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی»، یعقوب نوروزی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶)، («تاریخ اجتماعی نشر ایران»، مجید رهبانی، جهان کتاب، ش۳۳۷و ۳۳۸، خرداد و تیر ۱۳۹۶)، («تاریخ و تحول نشر»، حمید محسنی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶)، («الزامات الگو برای سامانه ای پیشینه»، ابراهیم عمرانی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶)، («ناگفته هایی دربارة مجلدی از فهارس مجلس (نقد فهرست نسخه های خطی مجلس، ج ۴۵)»، جواد بشری، آینة پژوهش، ش۱۶۷و۱۶۸، آذر و اسفند ۱۳۹۶) است.

همچنین، مقاله های(«نقد و بررسی کتاب تجاری سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها (مفاهیم، الزامات و روش ها) »، حسین علی جاهد، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶)، («نقد و بررسی کتاب مبانی نظریه پردازی»، فریبا صیاد، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش۱۴، تابستان ۱۳۹۶)، («نقدی بر کتاب کتابداری پزشکی»، حسن اشرفی ریزی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۵، پاییز ۱۳۹۶)و («هم نویسندگی برپایه ویکی نویسی: نقدی بر کتاب مقدمه ای بر علم اطلاعات و فناوری»، سعید اسدی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶) به مرحله دوم داوری پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب راه یافتند.

در گروه فلسفه، کلام و عرفان از میان ۱۰۳ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری، مقاله های(«با عارفان در جغرافیای تاریخی سرزمین جان نقد و تحلیل کتاب تصوف (خاستگاه، تاریخ و موضوعات وابسته)»، مریم حسینی، نقد کتاب ادبیات، ش ۱۲، زمستان ۱۳۹۶)، («بررسی و نقد کتاب داوری‌ها، شناخت‌شناسی و نظام نوری در فلسفة اشراق»، زهره سعیدی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، («بررسی و نقد ترجمۀ جلد چهارم تاریخ فلسفۀ غرب راتلج»، مجید صدرمجلس، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، («بررسی و نقد کتاب ما و میراث فلسفی‌مان»، مسلم طاهری، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۲، خرداد و تیر ۱۳۹۶)، («بررسی و نقد کتاب پایان تاریخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن»، محمد اصغری، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، («بررسی و نقد کتاب تاریخ فلسفة راتلج؛ ج. ۴»، سیدمصطفی شهرآیینی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، («بررسی و نقد کتاب شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن»، شمس‌الملوک مصطفوی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، («پرسش فلسفی در باب مناسبات مسیحیت و دموکراسی»، مختار نوری، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش۱۵ و۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶)، («جوانه­های خشکیده و میوه­های کال: مشتی نمونۀ خروار ترجمۀ پدیدارشناسی روح هگل در زبان فارسی»، محمدمهدی اردبیلی، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش۱۵ و۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶)، («معرفی و بررسی نقادانۀ کتاب فلسفۀ ریاضیات براون»، حسین بیات، فرهنگ و اندیشة ریاضی، ش۶۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶) و («نقد طبقه­بندی و معرفی رویکردهای علم دینی و اسلامی سازی علوم»، محمدتقی موحد ابطحی، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش۱۵ و۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶) به مرحله دوم داوری این دوره جشنواره از نقد کتاب راه یافتند.

آئین اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، همزمان با هفته پژوهش برگزار خواهد شد.