هنرگردی روستایی در ۱۰۰ روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوبه کاظمی از انتخاب البرز مرکزی به عنوان پایلوت طرح هنرگردی روستایی خبر داد و گفت: این مقصد ۱۰۰ روستا را شامل می‌شود که سرمایه‌گذاری در آن، فعالیت اقتصادی زود بازده‌ای دارد زیرا منطقه مذکور پتانسیل‌های لازم برای شروع هنرگردی روستایی را داراست.

کاظمی گفت: مسیر گردشگری البرز مرکزی شامل سراوان، سیاه‌کل، دیلمان و رستم‌آباد و... طی یک همکاری بین وزارت کار، سازمان ملل، یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) و بخش خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته و پتانسیل‌های گردشگری هنری آن چشمگیر ارزیابی شده است. وقتی از هنرگردی روستایی سخن به میان می‌آید، باید به بعد هنری آن نیز توجه شود و بحث گردشگری آن هم مدنظر قرار گیرد. ‌ خود گردشگری شامل اجزای مختلف است که بحث اقامت، غذا، خرید، جاده، حمل‌ونقل آن باید پیش بینی شده باشد.



کاظمی با ضروری خواندن وجود موزه‌های میراث روستایی برای اشاعه طرح هنرگردی روستایی گفت: باید موزه‌هایی با رسالت‌های آموزشی و پژوهشی تعریف کرد تا به گسترش فرهنگ کمک کند. قرار نیست یک شی موزه‌ای در محل موزه به فروش برسد اما از تاثیرات رسانه‌ای اعتبار موزه می‌توان در راستای فروش سایر محصولات فرهنگی بهره‌مند شد.

مدیر گالری ترانه باران در خصوص نحوه عملیاتی شدن طرح گفت: اجرایی شدن این طرح منوط به طراحی و مشخص شدن مدل‌ها و طرح کسب و کار است. این مراحل باید بگذرد تا توجیه اقتصادی و نیاز سرمایه‌گذاری مشخص شود. به طور مثال پس از سرمایه اولیه که باید وجود داشته باشد، بحث زمینی که برای ایجاد اقامتگاه یا موزه‌های میراث روستایی است و مساله مالکیت خصوصی یا دولتی بودن آن، اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی گفت: تا سال ۱۴۰۴ ورود بیست میلیون نفر گردشگر به ایران پیش‌بینی شده است. باید برنامه ریزی انجام شود تا بخشی از این افراد با هدف گردشگری هنری به کشورمان سفر کنند به نحوی که انگیزه سفر آنها هنر باشد. به طور مثال گردشگران برای تماشای نمایشگاهی در موزه هنرهای معاصر تهران، یا شرکت در حراج های هنری و یا حضور در جشنواره فیلم و موسیقی و تئاتر فجر به ایران سفر کنند؛ در اثنای این سفر است که گردشگر از جاذبه‌های دیگر ایران هم دیدن خواهد کرد.

وی افزود: یکی از طلایی‌ترین کلیدهای توسعه اقتصادی در کشور، گردشگری هنری است زیرا یکی از راه‌های استفاده از محصولات و آثار هنری برای فروش و عرضه در دو وجه کاربردی و تزئینی است. تا به حال نیز اقداماتی ولو خرد در این راستا صورت گرفته است. در حال حاضر مذاکراتی صورت گرفته تا بتوان طرح را در روستاهای کشور به طور جامع عملیاتی نمود. البته لازم به ذکر است که قرار نیست این طرح در همه کشور به طور هم‌زمان یا یک شکل اجرایی شود بلکه براساس هر مقصد گردشگری، برنامه‌ای خاص اجرا خواهد شد. به طور مثال هنرگردی و گردشگری سیستان و بلوچستان با گیلان و مازندران تفاوت دارد.



او پیشنهاد داد: بر اساس این طرح، پایلوت نمونه گردشگری هنری در تهران ایجاد و فضایی برای آن طراحی شود که معماری، فضا، طراحی‌ها و المان‌های آن کاملاْ هنری باشد.

وی افزود: از جمله سازمان‌های ذی‌ربط موثر در انجام این طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری، میراث فرهنگی، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و البته وزارت امور خارجه است.



کاظمی گفت: رسانه ملی راه اندازی شبکه گردشگری را بررسی کند، اگر تئوری نجات اقتصاد کشور از طریق صنعت توریسم وفاق ملی ست، کار رسانه ای گسترده و هوشمندانه اصلی ترین زیر ساخت است، به نظرم ضرورت امر و غفلت تاریخی که بدان دچاریم سبب شده اگر ۲۴ ساعته درباره گردشگری برنامه تولید و پخش شود باز هم عقبیم.