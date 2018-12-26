پروشنکو پایان حکومت نظامی در اوکراین را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پترو پروشنکو» رئیس‌ جمهوری اوکراین امروز چهارشنبه اعلام کرد: درخواستی برای تمدید حکومت نظامی در برخی از مناطق را مطرح نخواهم کرد.

رئیس‌ جمهوری اوکراین در سخنانی در دیدار با شورای امنیت ملی این کشور در این خصوص گفت: هم اکنون ساعت ۱۴ به وقت اوکراین اعلام می کنم که حکومت نظامی پایان رسیده است. این امر تصمیم اصولی من و بر اساس تحلیل اوضاع جاری امنیتی در کشور بوده و علیرغم عدم تغییر آشکار در اوضاع در تحولات مرتبط با اوکراین اعلام می گردد.

پترو پروشنکو» با تأکید بر عدم تأثیرگذاری وضع حکومت نظامی بر انتخابات ریاست جمهوری ۳۱ مارس ۲۰۱۹ در این کشور اضافه کرد: تضمین می کنیم که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ مقرر به انجام خواهد رسید. من در این خصوص تأکید می کنم و مشکلی را نیز در این مسیر نمی بینم.

این در حالیست که ۶ آذر ماه سال جاری (۲۷ نوامبر) «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که حکومت نظامی از ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه ۲۸ ماه نوامبر به اجرا گذاشته خواهد شد.

در بیانیه صادره از سوی رئیس جمهوری اوکراین در این خصوص آمده بود: بر اساس تایید شورای امنیت ملی اوکراین دستور آغاز حکومت نظامی در سراسر کشور را آغاز می کنم.

گفتنی است، طبق قانون اوکراین برگزاری انتخابات در زمان حکومت نظامی، ممنوع است.

لازم به ذکر است، جنگنده های روسیه چندی پیش به کشتی های اوکراینی در نزدیکی تنگه «کرچ» در دریای آزوف به دلیل ورود غیرقانونی به آبهای روسیه هشدار داده و تعدادی از خدمه ۳ کشتی متعلق به نیروی دریایی اوکراین را بازداشت کرده بودند.