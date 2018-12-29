به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان عضو کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس، بعداز ظهر روز سه‌شنبه ۱۱ دی ماه ادامه بررسی طرح سامان دهی پیام رسان های اجتماعی (اصلی – چاپ۱۱۸۴) را در دستور کار قرار می دهند.

پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی از مردادماه امسال در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شده است.

این طرح هفته گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون فرعی طرح، مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی طرح، ادامه بررسی آن را این هفته در دستور کار دارد.

این طرح در یک ماه اخیر با جنجالهای بسیاری همراه بوده است. چرا که یکی از ماده های آن که واکنش های زیادی را از سوی وزارت ارتباطات به همراه داشته است، به موضوع تغییر مدیریت گذرگاه اینترنت بین الملل و واگذاری آن به نیروهای مسلح برمی گردد.

در این ماده قرار است با موافقت مجلس، «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته شده و در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار گیرد.

وزارت ارتباطات در واکنش به این طرح، واگذاری مدیریت اینترنت به یک نهاد نظامی را راهی برای ایجاد انحصارگرایی و نیز موازی کاری با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه اعلام کرده است.

شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرده بود.