به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه مردم هشیار و همیشه در صحنه اصفهان با شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مطیع امر رهبریم در میدان انقلاب اصفهان، آرمانهای امام خمینی (ره) را یادآور شدند و با ولی فقیه زمان تجدید بیعت کردند.

مردم اصفهان که در فتنه سال ۸۸ جزو اولین افراد مبارز در کشور محسوب می شدند امروز نیز با مشت کردن دستهای خود بر علیه دشمنان حماسه ای دیگر آفریدند و در حمایت از ستون مستحکم خیمه نظام و انقلاب اسلامی، در راهپمایی باشکوهِ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت شرکت کرده و بار دیگر توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کردند.

مردم غیور و وطن دوست اصفهان ساعاتی پیش گرد هم آمدند و با حضور در راهپیمایی ۹ دی با شهدا و مدافعان حرم تجدید میثاق کردند و نشان دادند زمانی که مردم حضور جدی داشته باشند همه فتنه های دشمنان خنثی خواهد شد.

مردان و زنان، دانشجویان و دانش آموزان با شعارهای «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «ولایت فقیه اصل دین است، محور اتحاد مسلمین است»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و «مرگ بر فتنه‌گر» حرمت‌شکنی فتنه‌گران در عاشورای ۸۸ را محکوم کرده و بار دیگر حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی را به اثبات رساندند.

شهروندان اصفهانی در نهمین سال گرامیداشت ۹ دی شعار های خود را محکم تر از سال های پیش سر دادند تا به دشمنان انقلاب نشان دهند با حضور مردم ایران و جوانان ایرانی دشمنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند و بینش های سیاسی مردم حکیمانه تر از آن است که با فتنه دشمنان از بین برود.

علاوه بر مردم شهیدپرور و میهن دوست اصفهان، راهپیمایی ۹ دی در شهرستان های اصفهان با حضور پرشور مردم شهرستانهای کاشان، میمه، تیران و کرون و غیره نیز پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد و در برخی شهرستانها نیز بعدازظهر امروز برگزار خواهد شد.