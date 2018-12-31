سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال در سفر وزیر علوم به خراسان‌جنوبی اظهار کرد: توجه به آموزش عالی در خراسان‌جنوبی زمینه‌ساز توسعه و امنیت پایدار منطقه است.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه خراسان‌جنوبی یکی از پهنه‌های نخبگی در کشور است، بیان کرد: اگر حمایت جدی از آموزش عالی در استان نشود شاهد اتفاقاتی چون تعطیلی دانشکده نهبندان خواهیم بود.

خامسان با تبیین دستاوردهای سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به خراسان‌جنوبی ادامه داد: در این سفر در زمینه‌هایی چون ساخت خوابگاه پسران و ارتقاء سلف دانشگاه قول‌های مساعدی داده شد و آشنایی بیشتری از نیازهای استان صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه برای بحث تغذیه دانشجویی دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از معاونت دانشجویی و ۲۰۰ میلیون تومان برای تجهیز مرکز مشاوره دانشگاه دریافت کردیم، افزود: دو موضوع غذای سلف و ایاب و ذهاب از مهمترین اعتراضات دانشجویان بوده است که به نظر می‌رسد در صورت صنعتی شدن سلف دانشگاه کیفیت غذا نیز ۵۰ درصد افزایش یابد.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دانشگاه بیرجند انتقال خوابگاه‌ها و دانشکده‌های دانشگاه بیرجند به پردیس شوکت آباد است، گفت: اگر این اتفاق صورت گیرد مشکلات ایاب و ذهاب به حدأقل می‌رسد.

خامسان با اشاره به سفر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به خراسان‌جنوبی ادامه داد: در صورت عدم تعویق زمان؛ معاون علمی رئیس جمهور سفر دوشنبه ۱۷ دی ماه مهمان استان خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در زمینه گلایه از سرانه پایین اعتباری دانشگاه بیرجند در سفر معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به مرزی بودن خراسان‌جنوبی سرانه اعتباری دانشگاه بیرجند برای هر دانشجو حدود هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

رئیس دانشگاه بیرجند اظهار کرد: این در حالی است که برخی از دانشگاه‌های مرزی دیگر در شرق کشور چون سیستان و بلوچستان و زابل سرانه اعتباری بیشتری دریافت می‌کنند.

خامسان با اشاره به قول رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمینه رفع تبعیض در این زمینه ادامه داد: البته در بودجه سال ۹۸ رشد اعتباری دانشگاه بیرجند بسیار خوب دیده شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی با گلایه از مباحث مرتبط با طرح توازن یادآور شد: تاکنون از سمت اعتبارات طرح توازن یک ریال به آموزش عالی خراسان جنوبی کمک نشده است.