فروشندگان اجناس دست دوم مراقب شگردهای مجرمان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌کریمی اظهار داشت: سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی باعث می‌شوند ارتباط بین خریدار و فروشنده برقرار شده و دست واسطه‌ها کوتاه شود، اما کلاهبردارن نیز وارد این محیط شده‌اند.

وی افزود: یکی از روش‌های قدیمی که کلاهبرداران از آن استفاده می‌کردند درج آگهی دروغین بود اما زمانی که دستشان برای کاربران فضای‌مجازی رو شد و خریداران با دقت بیشتری اقدام به خرید اینترنتی کردند آنها نیز روش خود را تغییر داده و به سراغ فروشندگان اجناس دست‌دوم رفتند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: به تازگی مشاهده شده است برخی مجرمان، آگهی‌های خاص و افرادی که برای فروش عجله دارند را یافته و با فروشندگان تماس برقرار می‌کنند و خود را مسئول خرید ادارات و نهادهای دولتی و یا خصوصی معرفی و تمایل خود را برای خرید کالا اعلام می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بعضی از تماس‌ها مجرم با اشاره به محدودیت واریز توسط سازمان خود، شماره حساب و رمز دوم کارت فرد قربانی را برای واریز وجه درخواست می‌کند که با ارسال شماره حساب و رمز دوم کارت، افراد کلاهبردار می‌توانند حساب اشخاص را خالی کنند.

کریمی یادآور شد: در نمونه دیگری از این نوع کلاهبرداری، مجرم با ترفندهای خاص فرد قربانی و فروشنده کالا را به پای دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها کشانده و با بدست آوردن اطلاعات بانکی و رمز دوم کارت وی اقدام به اخذ وجه از حساب شخصی مالباخته می‌ کنند.

وی در ادامه گفت: گاهی نیز کلاهبردار به آدرس فرد فروشنده مراجعه و با ارائه رسید، کالا را دریافت می‌کند و به بهانه آزمایش دستگاه پرداخت وجه را به روز دیگر موکول می‌کند که البته هرگز وجهی پرداخت نخواهد کرد.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه در پایان به فروشندگان اجناس در فضای مجازی توصیه کرد تا هنگام فروش کالا در فروشگاه‌های اینترنتی و سایت‌های واسطه‌گر، هوشیار بوده و تا زمانی که وجه مورد نظر خود را دریافت ننموده‌اید، از تحویل کالا خودداری کنند.