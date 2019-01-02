به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طاهری بعد از ظهر سهشنبه در نشست خبری «همایش بینالمللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران» که در مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد، اظهار داشت: مرجعیت علمی در زمینه علوم انسانی برای آشنایی با نظریات غربی، نقادی نظریات غربی و تئوری پردازی علوم انسانی در کشورهای مختلف از اهداف کلان این مجتمع است.
وی ادامه داد: معاونت پژوهش این مجتمع نیز در راستای اهدافی مانند تربیت پژوهشگر در زمینه علوم انسانی با تدوین علوم آموزشی و پژوهشی برای تبادل آرا و افکار در زمینه علوم انسانی با رویکرد اسلامی قدم برمیدارد.
دبیر علمی همایش بینالمللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران گفت: برگزاری همایش، کارگاه و نشستهایی مبتنی بر مسائل روز دنیا و گرامیداشت مناسبتهای ملیتهای مختلف از جمله برنامههای این مجتمع است که مناسبتهای ملیتهای مختلف را با کمک سفارتها در قالب نشست برای طلاب برگزار میکنیم.
وی گفت: بررسی نشستهای تخصصی در زمینه سبک زندگی رهبران و اندیشمندان انقلاب اسلامی مانند رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهید صدر که برگزار شده و سایر اندیشمندان در آینده برگزار میشود، از دیگر برنامههای این مجتمع است.
بازتاب جهانی انقلاب باید بررسی شود
طاهری عنوان کرد: با فرارسیدن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران و تحولات عظیم جهانی، باید بازتاب جهانی انقلاب و تأثیرگذاری بیشتر این موضوع در عرصه بینالملل را بررسی کنیم.
وی افزود: بازشناسی آثار داخلی و خارجی انقلاب، ترویج و نشر دستاوردهای علمی و فرهنگی انقلاب، شناخت آسیبها و تهدیدهای فراروی انقلاب، اتخاذ راهکارهای صحیح در تداوم ارزشهای انقلاب اسلامی از اهداف برگزاری همایش بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران است.
دبیر علمی همایش بینالمللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: پژوهشگران از ۱۲ دیماه تا ۱۰ اسفندماه مهلت دارند که مقالات خود را به دبیرخانه این همایش واقع در قم، بلوار امین، سهراه سالاریه، مجتمع امین، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، معاونت پژوهش ارسال کنند و ۱۰ مقاله برتر در ۲۳ اسفند در کمیسیونهای تخصصی ارائه میشود.
وی با اشاره به اینکه این همایش با حضور پژوهشگران داخل کشور و به صورت آنلاین برای پژوهشگران خارج از کشور در ۱۳ نمایندگی المصطفی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه در مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه برگزار میشود، اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا مقالات برتر در کتاب مقالات یا فصلنامههای معتبر علمی چاپ میشود.
طاهری گفت: انقلاب اسلامی ایران و تحول کیفی و کمی در عرصههای علمی، آثار انقلاب اسلامی ایران در بسط و تحول علوم انسانی، تأثیر انقلاب اسلامی ایران در ایجاد و توسعه انتشارات علمی و مذهبی در داخل و خارج کشور، نقش انقلاب اسلامی در گسترش مطالعات اسلامشناسی و شیعهشناسی در جهان، اهتمام انقلاب اسلامی به معنویتگرایی و اصول اخلاقی مشترک انسانی، گفتمان انقلاب اسلامی ایران، تمدن غربی و تمدنسازی نوین اسلامی، نقش انقلاب اسلامی در احیا و گسترش آموزههای قرآنی، نقش جامعه المصطفی در گسترش و تعمیق اهداف علمی- فرهنگی انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی بر شعر و ادبیات فارسی، نقش انقلاب اسلامی در گسترش مکتب اهلبیت(ع) و فرهنگ انقلابی و تقویت فرهنگ ظلمستیزی، استقلالخواهی و استعمارستیزی، از محورهای این همایش است.
همایش با همکاری ۲۴ مرکز داخل و خارج از کشور برگزار میشود
دبیر اجرایی همایش بینالمللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مجتمع آموزش عالی علوم انسانی تنها مرکز تخصصی علوم انسانی با رویکرد اسلامی در حوزه علمیه قم است، اظهار کرد: در این مجتمع بیش از هزار طلبه از ۳۰ ملیت دنیا حضور دارند و رشتههای علوم انسانی را مطالعه میکنند.
حجتالاسلام مصطفی نوبخت ادامه داد: در گروههای علمی تاریخ، مدیریت، علوم سیاسی، تبلیغ و ارتباطات، حقوق، علوم تربیتی روانشناسی اقتصاد جامعهشناسی مبانی اندیشه در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری طلبه میپذیریم.
وی افزود: برنامههای مختلفی تربیتی، آموزشی و پژوهشی برای طلاب غیر ایرانی در قالب نشست کارگاه و همایش برگزار میشود و سه مرکز زبان انگلیسی، عربی و فارسی در این مجتمع مستقر هستند.
دبیر اجرایی همایش بینالمللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران یادآور شد: یکی از فعالیتهای مهم این مجتمع همایش بینالمللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران است که با همکاری ۲۴ مرکز از داخل و خارج کشور در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۷ در این مجتمع برگزار میشود.
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