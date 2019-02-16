به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین سلسله نشست های بررسی وضعیت «بحران جنسی و راه های عبور از آن» با موضوع ارائه الگویی برای تحلیل و حل بحران جنسی در مجموعه سفیر فیلم برگزار شد.
علیرضا لاور مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده و مدرس دانشگاه در این نشست گفت: ابتدا باید برخی مفاهیم برای ما روشن شود، اینکه ما به چه سطحی از اتفاق بحران می گوییم؟ شاخص ما برای تعیین بحران چیست؟. ما با برخی مفاهیم ازجمله پدیده، مسئله، آسیب و بحران روبرو هستیم که هر کدام باید شاخصی داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از شاخصها فراوانی است که تعیین می کند با پدیده، مسئله، آسیب یا بحران مواجه هستیم. انطباق با هنجار و قابل کنترل بودن نیز از دیگر شاخص ها محسوب می شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه تعداد مردهای متولد شده نسبت به تعداد زنهای متولد شده، ۱۰۰ به ۱۰۱ بوده و نسبت امید به زندگی مردها نسبت به زنها ۹۷ به ۹۹ است، عنوان کرد: اگر سوانح و حوادث را در نظر بگیریم، تعداد مرگ و میر مردها به مراتب از زنها بیشتر است و این باعث کم شدن تعداد مردها نسبت به زن ها میشود. تنها موردی که در یک جامعه می تواند تعداد مردها را از زنها بیشتر کند، مهاجرت است که به سادگی قابل کنترل است.
لاور با اشاره بر راهکار اسلام برای جامعه هایی که تعداد زنان بیشتر از مردان است، تصریح کرد: ازدواج دائم، ازدواج موقت و عفت پیشه کردن که طبق آیات و روایات بین عفت پیشه کردن و ازدواج، اولویت با ازدواج است و بین ازدواج دائم و موقت، با توجه به حقوق بیشتر زن در ازدواج دائم، اولویت با ازدواج دائم است.
مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده با بیان اینکه هم در نظر اسلام و هم در نظر تجربی غرب، محور اصلی جامعه خانواده است، و محور اصلی خانواده زن است، اضافه کرد: اسلام ثقل قانونگذاری و ثقل هویت را روی زن گذاشته است.
لاور با بیان اینکه خانواده را فقط در صورت حضور زن در آن می توان به این عنوان نامید، گفت: باید قانونگذاری نیز براساس محوریت زن باشد و بعضی از احکام اسلام باید با دید بهتری بررسی شوند مثلا اسلام با در پستو بودن زن مخالف است.
وی ادامه داد: چراکه اگر اینگونه بود به علت محرم بودن اهل منزل این همه تاکید روی حجاب نمی شد و تاکید روی در منزل بودن، زن بود. تاکید بیشتر اسلام روی جلوگیری از تبرج است و ما امروز تبرج را در بعضی از زنان با حجاب جامعه نیز می بینیم. به عنوان مثال دین، زن را کشتزار معرفی می کند، از این جمله میتوان فهمید که تربیت فرزندان دانه به دانه نیست که با زیاد شدن آنها نگران تربیت آنها باشیم. بلکه محیط خانواده باید حاصلخیز باشد تا فرزندان در محیط سالم، به درستی تربیت شوند.
لاور با بیان اینکه علاوه بر شاخصهای گفته شده، نگرش برای تشخیص راهکارهای کنترل نیز بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: حال اگر همه شاخصها از وجود بحران خبر داد، باید منطقه وجود بحران را نیز مشخص کرد، وجود بحران در یک منطقه نشانه وجود آن در همه کشور نیست. اگر در مناطق مختلف بحرانهای متفاوتی وجود دارد، برای حل آنها راهکارهای متفاوتی نیاز هست. با اینکه در عصر جدید فرهنگها به هم نزدیک شده اند ولی عدم راهکار مناسب برای یک منطقه خود آسیبزا است.
مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده عنوان کرد: از سوی دیگر تفاوت بین آسیب و آفت هم باید مشخص شود، رهبر معظم انقلاب همیشه در ادبیاتشان آسیب و آفت را جدا می کنند.
لاور بابیان اینکه باید معیار و ملاک سنجش نیز روشن شود، اظهار داشت: اولین معیار آمار است نه مشاهدات عینی؛ آمار باید منطقی و واقعی باشد. اگر آمارگیری انجام شود ولی سوالهای پرسیده شده از جامعه آماری سوگیری داشته باشد، منطقی بودن آمار را کم می کند.
وی افزود: حال اگر ما قبول کنیم که آمارها واقعی است، مناقشه اصلی ما در منظومه فکری است. اگر راه حل ما تنها بر اساس واقعیت باشد باز هم ما را به نتیجه نمی رساند. اگر به حقیقت توجه نشود، راه حل حتی ممکن است شما را از نتیجه دور کند. ما در ابتدا با ویدئو مبارزه می کردیم، چند سال بعد شروع به مبارزه با سی دی کردیم که به دلیل گسترده بودن استفاده از آن نمی توانستیم با دستگاه پخش سی دی مبارزه کنیم. ماهواره هم وجود داشت که مبارزه فیزیکی با آن غیرممکن بود.
مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده ادامه داد: وقتی اینترنت آمد، سعی کردیم با فیلترینگ جلوی فساد آن را بگیریم و بعد از آن شبکه های اجتماعی وارد جامعه شدند که فیلترینگها راهکار مبارزه با آن نبود. این فرآیند نشان می داد که راهکارهای ما درست نبوده است. مثلا رهبر معظم انقلاب راه حل مبارزه با ماهواره را اعتکاف عنوان کردند. خیلی ها آن زمان تصور کردند که رهبر انقلاب زمین بازی را نمی شناسد. در صورتی که راه حل اصلی مبارزه با فساد، بیدار کردن فطرت است.
لاور عامل با بیان اینکه عامل تحریک بحران جنسی غریزه جنسی است و نمی توان آن را حذف کرد، عنوان کرد: پس باید با عنصری که قوی تر از این غریزه است آن را مدیریت کنیم، تنها چیزی که می تواند این کار را انجام دهد، فطرت است. فطرت همان چیزی است که بشر را از دیگر موجودات متمایز میکند.
وی با اشاره بر اینکه اگر انسان قائل به فطرت باشد، راه حلی که برای بحران می دهد متفاوت است، ابراز داشت: در نتیجه فرد دیگر غریزه جنسی و مبارزه با آن را به عنوان سازه اصلی درنظر نمیگیرد. واقعیت بسیار مهم است ولی راه کارها باید مبتنی بر حقیقت باشد در واقع حقیقت مبنای طراحی و واقعیت مورد ملاحظه در طراحی است.
این مدرس دانشگاه طرح، نقشه و برنامه را سه عنصر مهم در طراحی دانست و توضیح داد: در طرح، نظام ارزشی، موضوعی، مسائل، مفهومی و نظام نظری را مطرح می کنیم. اگر در یک بحث این نظامها بین اعضا جلسه مشترک نباشد، بحث به نتیجه نمی رسد.
لاور افزود: برنامه همان راهکار و تکنیکها است، بسیاری از راهکارهای ما در این سطح طراحی می شوند و نتیجه ملموس می دهند، ولی وقتی این راهکار در طرح بررسی می شود، نتیجه معکوس می دهد. حالا اگر به عنوان مثال بخواهیم به بحث تعدد زوجات وارد شویم، مسئله به این شکل مطرح می شود که در ازدواج یا باید تعداد مردها از زنها بیشتر، مساوی یا تعداد زنها از مردها بیشتر باشد.
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