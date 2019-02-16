به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین سلسله نشست های بررسی وضعیت «بحران جنسی و راه های عبور از آن» با موضوع ارائه الگویی برای تحلیل و حل بحران جنسی در مجموعه سفیر فیلم برگزار شد.

علیرضا لاور مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده و مدرس دانشگاه در این نشست گفت: ابتدا باید برخی مفاهیم برای ما روشن شود، اینکه ما به چه سطحی از اتفاق بحران می­ گوییم؟ شاخص ما برای تعیین بحران چیست؟. ما با برخی مفاهیم ازجمله پدیده، مسئله، آسیب و بحران روبرو هستیم که هر کدام باید شاخصی داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از شاخص­ها فراوانی است که تعیین می ­کند با پدیده، مسئله، آسیب یا بحران مواجه هستیم. انطباق با هنجار و قابل کنترل بودن نیز از دیگر شاخص ها محسوب می شود.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه تعداد مرد­های متولد شده نسبت به تعداد زن­های متولد شده، ۱۰۰ به ۱۰۱ بوده و نسبت امید به زندگی مردها نسبت به زن­ها ۹۷ به ۹۹ است، عنوان کرد: اگر سوانح و حوادث را در نظر بگیریم، تعداد مرگ و میر مردها به مراتب از زن­ها بیشتر است و این باعث کم شدن تعداد مردها نسبت به زن­ ها می­شود. تنها موردی که در یک جامعه می ­تواند تعداد مرد­ها را از زن­ها بیشتر کند، مهاجرت است که به سادگی قابل کنترل است.

لاور با اشاره بر راه­کار اسلام برای جامعه ه­ایی که تعداد زنان بیشتر از مردان است، تصریح کرد: ازدواج دائم، ازدواج موقت و عفت پیشه کردن که طبق آیات و روایات بین عفت پیشه کردن و ازدواج، اولویت با ازدواج است و بین ازدواج دائم و موقت، با توجه به حقوق بیشتر زن در ازدواج دائم، اولویت با ازدواج دائم است.

مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده با بیان اینکه هم در نظر اسلام و هم در نظر تجربی غرب، محور اصلی جامعه خانواده است، و محور اصلی خانواده زن است، اضافه کرد: اسلام ثقل قانون­گذاری و ثقل هویت را روی زن گذاشته است.

لاور با بیان اینکه خانواده را فقط در صورت حضور زن در آن می توان به این عنوان نامید، گفت: باید قانون­گذاری نیز براساس محوریت زن باشد و بعضی از احکام اسلام باید با دید بهتری بررسی شوند مثلا اسلام با در پستو بودن زن مخالف است.

وی ادامه داد: چراکه اگر اینگونه بود به علت محرم بودن اهل منزل این همه تاکید روی حجاب نمی ­شد و تاکید روی در منزل بودن، زن بود. تاکید بیشتر اسلام روی جلوگیری از تبرج است و ما امروز تبرج را در بعضی از زنان با حجاب جامعه نیز می­ بینیم. به عنوان مثال دین، زن را کشتزار معرفی می ­کند، از این جمله می­توان فهمید که تربیت فرزندان دانه به دانه نیست که با زیاد شدن آن­ها نگران تربیت آن­ها باشیم. بلکه محیط خانواده باید حاصل‌خیز باشد تا فرزندان در محیط سالم، به درستی تربیت شوند.

لاور با بیان اینکه علاوه بر شاخص­های گفته شده، نگرش برای تشخیص راهکارهای کنترل نیز بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: حال اگر همه­ شاخص­ها از وجود بحران خبر داد، باید منطقه وجود بحران را نیز مشخص کرد، وجود بحران در یک منطقه نشانه­ وجود آن در همه­ کشور نیست. اگر در مناطق مختلف بحران­های متفاوتی وجود دارد، برای حل آن­ها راهکارهای متفاوتی نیاز هست. با اینکه در عصر جدید فرهنگ­ها به هم نزدیک شده­ اند ولی عدم راهکار مناسب برای یک منطقه خود آسیب‌­زا است.

مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده عنوان کرد: از سوی دیگر تفاوت بین آسیب و آفت هم باید مشخص شود، رهبر معظم انقلاب همیشه در ادبیاتشان آسیب و آفت را جدا می کنند.

لاور بابیان اینکه باید معیار و ملاک سنجش نیز روشن شود، اظهار داشت: اولین معیار آمار است نه مشاهدات عینی؛ آمار باید منطقی و واقعی باشد. اگر آمارگیری انجام شود ولی سوال­های پرسیده شده از جامعه­ آماری سوگیری داشته باشد، منطقی بودن آمار را کم می ­کند.

وی افزود: حال اگر ما قبول کنیم که آمارها واقعی است، مناقشه­ اصلی ما در منظومه­ فکری است. اگر راه­ حل ما تنها بر اساس واقعیت باشد باز هم ما را به نتیجه نمی­ رساند. اگر به حقیقت توجه نشود، راه­ حل حتی ممکن است شما را از نتیجه دور کند. ما در ابتدا با ویدئو مبارزه می­ کردیم، چند سال بعد شروع به مبارزه با سی­ دی کردیم که به دلیل گسترده بودن استفاده از آن نمی­ توانستیم با دستگاه پخش سی­ دی مبارزه کنیم. ماهواره هم وجود داشت که مبارزه­ فیزیکی با آن غیرممکن بود.

مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده ادامه داد: وقتی اینترنت­ آمد، سعی کردیم با فیلترینگ جلوی فساد آن­ را بگیریم و بعد از آن شبکه­­ های اجتماعی وارد جامعه شدند که فیلترینگ­ها راهکار مبارزه با آن نبود. این فرآیند نشان می­ داد که راهکارهای ما درست نبوده است. مثلا رهبر معظم انقلاب راه­ حل مبارزه با ماهواره را اعتکاف عنوان کردند. خیلی­ ها آن زمان تصور کردند که رهبر انقلاب زمین بازی را نمی­ شناسد. در صورتی که راه­ حل اصلی مبارزه با فساد، بیدار کردن فطرت است.

لاور عامل با بیان اینکه عامل تحریک بحران جنسی غریزه­ جنسی است و نمی توان آن را حذف کرد، عنوان کرد: پس باید با عنصری که قوی­ تر از این غریزه است آن­ را مدیریت کنیم، تنها چیزی که می تواند این کار را انجام دهد، فطرت است. فطرت همان چیزی است که بشر را از دیگر موجودات متمایز می‌­کند.

وی با اشاره بر اینکه اگر انسان قائل به فطرت باشد، راه­ حلی که برای بحران می­ دهد متفاوت است، ابراز داشت: در نتیجه فرد دیگر غریزه­ جنسی و مبارزه با آن را به ­عنوان سازه­ اصلی درنظر نمی­گیرد. واقعیت بسیار مهم است ولی راه کارها باید مبتنی بر حقیقت باشد در واقع حقیقت مبنای طراحی و واقعیت مورد ملاحظه در طراحی است.

این مدرس دانشگاه طرح، نقشه و برنامه را سه عنصر مهم در طراحی دانست و توضیح داد: در طرح، نظام ارزشی، موضوعی، مسائل، مفهومی و نظام نظری را مطرح می­ کنیم. اگر در یک بحث این نظام­ها بین اعضا جلسه مشترک نباشد، بحث به نتیجه نمی ­رسد.

لاور افزود: برنامه همان راه­کار و تکنیک­ها است، بسیاری از راهکارهای ما در این سطح طراحی می ­شوند و نتیجه ملموس می­ دهند، ولی وقتی این راه­کار در طرح بررسی می­ شود، نتیجه­ معکوس می ­دهد. حالا اگر به عنوان مثال بخواهیم به بحث تعدد زوجات وارد شویم، مسئله به این شکل مطرح می شود که در ازدواج یا باید تعداد مرد­ها از زن­ها بیشتر، مساوی یا تعداد زن­ها از مرد­ها بیشتر باشد.