بررسی وضعیت تغذیه ایرانی ها/تعیین سرانه دریافت موادغذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت حسینی، گفت: طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیهای خانوار و فرد در کشور با هدف تعیین الگوی مصرف مواد غذایی در سطح خانوار و فرد در کشور توسط انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور با همکاری دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت آغاز شد.
وی با بیان اینکه غذا یکی از اجزاء اساسی و ضروری حفظ سلامت و از ابعاد مهم رفاه فردی و اجتماعی شامل امنیت غذایی و کیفیت زندگی است،افزود: امروزه در تمام دنیا دسترسی به اطلاعات جامع، دقیق و با کیفیت بالا در زمینه دریافتهای غذایی برای پیش برد تعهدات ملی و بینالمللی و سیاستهای اجرایی در بخش سلامت، غذا و تغذیه به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامههای توسعه ملی، یک ضرورت محسوب میشود. دادههای مربوط به مواد غذایی برای پیگیری و ارزیابی دستیابی به اهداف توسعه هزاره به منظور حذف فقر و گرسنگی و یا اهداف بلند پروازانه توسعه پایدار ضروری است.
حسینی افزود: دسترسی به این دادهها برای ارزیابی و تعیین نقشه راه سازمان خواروبار جهانی (FAO) در راستای الزامات این سازمان برای حذف گرسنگی، امنیت غذایی و سوءتغذیه و اهداف دوگانه حذف فقر و افزایش رفاه مشترک با بانک جهانی، حیاتی است. در سطح ملی و محلی نیز دسترسی به این سری از دادهها برای تدوین سیاستها و برنامههای اجرایی و تخصیص بودجه در حوزه غذا و تغذیه با هدف ایجاد هماهنگی بین الگوی تولید، عرضه و مصرف در راستای تامین نیازهای تغذیهای و سلامت جامعه ضروری است.
وی اذعان داشت: در این راستا اجرای طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیهای خانوار و فرد در کشور باهدف تعیین الگوی مصرف مواد غذایی در سطح خانوار و فرد برحسب استان و تامین دادههای موردنیاز برای سیاستگذاران با همکاری همه ترجمانها و سازمانهای ذی صلاح، انجام میشود.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، یادآور شد: از دیگر اهدافی که در این بررسی کشوری دنبال میشود میتوان به تعیین میانگین سرانه دریافت مواد غذایی و الگوی وعدههای غذایی، تعیین کفایت سرانه دریافت انرژی و مواد مغذی، کمک به شناسایی گروهها و جمعیتهای در معرض ناامنی غذایی به تفکیک استان، مناطق روستایی، شهری و حاشیه شهرها، بهروز نمودن و تدوین راهنماهای غذایی و سبدهای غذایی مطلوب، فراهم آوری منابع اطلاعاتی پایه میزان مصرف مواد غذایی برای انجام مطالعات ارزیابی مخاطره، شناسایی روند تغییرات در الگوی مصرف مواد غذایی و پایش و اصلاح سیاستها و برنامههای حوزه غذا و تغذیه، تدوین سیاستها و برنامههای اجرایی و تخصیص بودجه در حوزه غذا و تغذیه باهدف ایجاد هماهنگی بین الگوی تولید، عرضه و مصرف در راستای تامین نیازهای تغذیهای و سلامت، اشاره کرد.
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