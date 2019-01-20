محمد زهتابی مدیر استودیو پاییزان درباره هشتمین جشنواره ویدئویی ایران و تغییرات به وجود آمده امسال در این جشنواره نسبت به سال‌های گذشته به خبرنگار مهر گفت: تغییرات به وجود آمده در جشنواره امسال، قطعا اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد البته وارد شدن رسانه‌ها در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، از تغییرات جشنواره هم مثبت‌تر است.

او افزود: البته این موضوع مهم را باید بگویم که هر میزان تغییرات جشنواره در کم‌تر باشد، بهتر است. اگر هر سال این تغییرات در جشنواره ادامه پیدا کند، از اعتبار آن کاسته می‌شود زیرا بازی‌سازان برتر پلن بازی‌هایشان را براساس جشنواره تغییر نمی‌دهند یادم است که در زمان گذشته بازی‌سازان به‌گونه‌ای بازی می‌ساختند که به جشنواره برسد اما فکر نمی‌کنم در این سال‌ها رویه به این شکل باشد که شرکت‌ها و گروه‌های بازی‌سازی خیلی تمایلی به شرکت در جشنواره داشته باشند و این خبر خوبی نیست.

مدیر استودیو پاییزان در پاسخ به این سوال که چرا تمایل شرکت بازی‌سازان با تغییرات زیاد جشنواره کم خواهد شد، اظهار کرد: دلایل‌اش هم به نظرم این است که تغییر سیاست‌های جشنواره باید خیلی به کندی صورت گیرد، زمانی‌که تاریخ جشنواره را تغییر می‌دهید باید خیلی مطمئن باشید که چرا باید تاریخ را تغییر داد، این تغییرات باید یک بار در ۱۰ سال رخ دهد. اگر می‌خواهید جشنواره جایگاه خوبی میان بازی‌سازان داشته باشد تغییراتی که در آن اعمال می‌شود باید بسیار محدود باشد. مثلا بازی‌ساز نمی‌داند که قرار است جشنواره تابستان برگزار شود یا زمستان، این اتفاق برای بازی‌ساز خوشایند نیست.

سازنده بازی «پدر خوانده و ارتش فرا زمینی» درباره تغییرات داوری و رقم جایزه ادامه داد: اگر مسئولان برگزاری جشنواره بازی‌های ویدئویی امسال تغییری در جایزه ایجاد کردند دیگر در سال‌های بعد نباید این رقم تغیر کند زیرا اعتبارش را از دست می‌دهد البته در سال‌های گذشته در نوع داوری‌ها مشکلات فنی زیادی وجود داشت که یک نفر به عنوان داور باید به صورت فشرده بازی‌ها را داوری می‌کرد اما امسال با تغییراتی که در داوری‌ها ایجاد شده، شرایط بهتری به‌وجود خواهد آمد.