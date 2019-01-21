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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۷

پدر علم کویر شناسی ایران:

توسعه صنعتی بلای جان کاشان شده است

توسعه صنعتی بلای جان کاشان شده است

کاشان - پدر علم کویرشناسی ایران با بیان اینکه توسعه صنعتی بلای جان کاشان است، گفت: شهروندان در مصرف آب صرفه جویی کنند.

 پرویز کردوانی در جریان سفر خود به کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه منطقه کاشان از لحاظ بسیار گوناگون از جمله باستان شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: چهار سال در منطقه کاشان کار کردم و به اهمیت آن واقف هستم و بر همین اساس یا توجه به تجارب این سالها توصیه می کنم توسعه صنعتی کاشان روندی  متعادل داشته باشد.

وی ضمن ارائه توصیه هایی در حوزه آبخیزداری کاشان افزود: کاشانی ها افراد قانعی هستند و بر همین اساس مردم آب کمتر مصرف کنند اما مسئولان نیر باید از توسعه چمن کاری خوداری کنند و کاشان را با ساخت صنایع گوناگون از اصالت نیندازند.

پدر کویرشناسی ایران ضمن تاکید بر سنتی گرایی و حفظ آداب و رسوم کاشان ابراز داشت: مسئولان شهری با روش های گوناگون ادارات را به صرفه جویی در مصرف آب و گاز ترغیب کنند و شهروندان نیز با استفاده از شیرهای کم مصرف در مصرف آب صرفه جویی کنند.

وی با بیان اینکه آب جزء منابع تمام شدنی است، گفت: در کویر حفظ پوشش گیاهی از اهمیت بالایی برخوردار است و بر همین اساس نباید به این بارش ها دل خوش کرد و باید  اقدامات لازم در مورد حفظ منابع آبی موجود صورت پذیرد.

کد مطلب 4518666

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