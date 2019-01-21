به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی بعد از برد ۲ بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل عمان و صعود تیم کشورمان به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا گفت: ضربه پنالتی تیم عمان که علیرضا بیرانوند دروازه بان ما در ابتدای مسابقه آنرا مهار کرد، انگیزه زیادی برای پیروزی به بازیکنان ایران داد.

وی افزود: برد ما روی تلاش زیاد و اصرار بازیکنان در میدان به دست آمد. طبیعی است به عنوان تیمی که مدعی قهرمانی آسیا است، فشار زیادی روی ما باشد. با این حال به این مسئله عادت کرده ایم و تحت تاثیر این فشارها قرار نمی گیریم.

کاپیتان تیم ملی ایران یادآور شد: بازیکنان و کادر فنی با آرامش خاصی بر عبور از تمامی مراحل در جام ملت ها تمرکز کرده اند تا بدین ترتیب، تیم به فینال راه یافته و مقام قهرمانی را از آن خود کند.

شجاعی در پایان گفت: باید از تماشاگران ایران که از ابتدای مسابقات از ما حمایت کردند تشکر کنم.