به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر دارند در نشست امروز خود در بروکسل درباره وضعیت کنونی و آینده مبهم برگزیت به بحث و تبادل نظر بپردازند.

بر اساس گزارش های منتشر شده از بروکسل وزرای خارجه اتحادیه اروپا علاوه بر این در نظر دارند انتخابات ریاست جمهوری کنگو را نیز مورد بررسی قرار دهند.

فعالیت های انتخاباتی احزاب سیاسی اروپا در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا از دیگر مباحثی است که در نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا به آن پرداخته خواهد شد.

گفتنی است اوایل هفته گذشته توافق به دست آمده میان ترزا می و اتحادیه اروپا درخصوص برگزیت، با مخالفت پارلمان انگلیس مواجه شد و به همین دلیل نخست‌ وزیر این کشور باید طرح جدیدی را برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه کند.