راه ۳۶۰ روستای درگیر برف مازندران بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آفرین زاده اظهار داشت:در چند روزه گذشته با تلاش خستگی ناپذیر راهداران بیش از چهار هزار و ۲۱۳ کیلومتر از راههای مازندران در ۵ مرحله معادل ۲۱ هزار و ۶۵ کیلومتربرف روبی شد.

وی افزود: با توجه به برودت هوا و بارش شدید برف و کولاک، محورهای برفگیر استان باتلاش راهداران همیشه بیدار برف روبی و بازگشایی شد و تردد در کلیه راههای اصلی،فرعی ، روستایی و گردنه های برفگیر محورهای شریانی (سوادکوه،هراز،کندوان،کیاسر) برقرار است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران اظهار داشت : در طول ۱۰۴۰۰ کیلومتر راه اصلی ، فرعی و روستایی مازندران ۲۲ راهدارخانه فعالیت کرده که ۳۵۰ نفر از راهداران سخت کوش در قالب ۳۳ اکیپ راهداری زمستانی و با ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات راهداری در سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راههای برفگیر و کوهستانی استان به انجام فعالیت های راهداری زمستانی مشغول است.

آفرین محمدزاده گفت: یخ زدایی محورهای ارتباطی اصلی و فرعی استان با استفاده از دو هزار و ۵۰۵ تن نمک آسیابی و مصالح انجام شده است.

وی همچنین استفاده حداقلی از نمک را برای جلوگیری از آسیب رساندن به ابنیه فنی راه ضروری دانست و افزود : در سایه حضور فعال و پر رنگ و چشمگیر راهداران در محورهای برفگیر استان به همراه اقدامات ایمنی اداره کل و فرهنگ سازی و رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان شاهد کاهش تصادفات و فوتی های ناشی از آن در سطح راههای استان باشیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران در ادامه گفت:علاوه بر راههای اصلی و فرعی بیش از ۳۶۰ راه روستایی در سطح استان نیز بازگشایی شد.