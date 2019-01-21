تجدید پیمان دوستی فرانسه-آلمان در آستانه برگزیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، پاریس و لندن قرار است فردا سهشنبه حین سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به آلمان، پیمان دوستی جدیدی منعقد کنند که هدف از آن تثبیت جایگاه مشترک آنها همزمان با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.
انتظار میرود با بهرهبرداری احزاب راستگرا و پوپولیستی اروپا از برگزیت، این توافق تاکیدی باشد بر ارزشهای لیبرال اتحادیه اروپا.
پیمان جدید در شهر آخن منعقد خواهد شد و مطابق با آن، توافق میشود که ۲ کشور مواضع یکسانی را اتخاذ کرده و بیانههای مشترکی را در قبال مسائل مهم اتحادیه اروپا صادر کنند.
رسمیت بخشیدن به همکاریهای موجود و اقدام به صورت نیروی مشترک در سازمان ملل، از دیگر دستاوردهای این توافق خواهد بود.
این توافق در راستای افزایش توانمندیهای اروپا در راستای خودمختاری و استقلال انجام میگیرد و مطابق آن ۲ کشور متعهد می شوند که تعامل اقتصادی بیشتری در چارچوب منطقه یورو داشته باشند.
افزایش توانمندیهای نظامی اروپا و سرمایهگذاری در راستای پر کردن خلائی که در این زمینه در اتحادیه اروپا و ناتو وجود دارد نیز از دیگر تعهدات قید شده در این توافق است.
ترویج فرهنگ مشترک نظامی و اعزام نیروهای مشترک و تاکید بر شورای امنیتی-دفاعی فرانسه و آلمان نیز در این توافق قید میشود.
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