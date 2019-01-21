برنامه مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام تختی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در سالن شهید سروندی شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار می شود که برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه ۳ بهمن ماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۸: کلینیک داوری

ساعت ۱۸ تا ۱۹: قرعه کشی و کنفرانس فنی تمامی تیم ها

پنجشنبه ۴ بهمن ماه:

ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی روز اول – تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)

ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰: رقابت های مقدماتی

ساعت ۱۴تا ۱۶: رقابت های مقدماتی

ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰: مراسم افتتاحیه

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱: مرحله مقدماتی

جمعه ۵ بهمن ماه:

ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)

ساعت ۱۰: مرحله مقدماتی و شانس مجدد

ساعت ۱۴: مسابقات رده بندی و فینال