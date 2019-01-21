برنامه مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام تختی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در سالن شهید سروندی شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار می شود که برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:
چهارشنبه ۳ بهمن ماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۸: کلینیک داوری
ساعت ۱۸ تا ۱۹: قرعه کشی و کنفرانس فنی تمامی تیم ها
پنجشنبه ۴ بهمن ماه:
ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی روز اول – تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰: رقابت های مقدماتی
ساعت ۱۴تا ۱۶: رقابت های مقدماتی
ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰: مراسم افتتاحیه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱: مرحله مقدماتی
جمعه ۵ بهمن ماه:
ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)
ساعت ۱۰: مرحله مقدماتی و شانس مجدد
ساعت ۱۴: مسابقات رده بندی و فینال
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