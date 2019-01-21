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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

برنامه مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام تختی اعلام شد

برنامه مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام تختی اعلام شد

برنامه برگزاری رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی به میزبانی استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در سالن شهید سروندی شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار می شود که برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه ۳ بهمن ماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۸: کلینیک داوری
ساعت ۱۸ تا ۱۹: قرعه کشی و کنفرانس فنی تمامی تیم ها

پنجشنبه ۴ بهمن ماه:
ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی روز اول – تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰: رقابت های مقدماتی
ساعت ۱۴تا ۱۶: رقابت های مقدماتی
ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰: مراسم افتتاحیه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱: مرحله مقدماتی

جمعه ۵ بهمن ماه:
ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)
ساعت ۱۰: مرحله مقدماتی و شانس مجدد
ساعت ۱۴: مسابقات رده بندی و فینال

کد مطلب 4519189

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