جلسه فوق العاده شورای شهر تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدمین جلسه شورای شهر تبریز درحالی عصر امروز دوشنبه در عمارت ساعت شهرداری تبریز برگزار شد که بررسی تعرفه عوارض محلی برای سال ۱۳۹۸ بصورت بند به بند بررسی شده و پس از بحث و اعلام نظر موافقان و مخالفان تصویب شد.

شکور اکبرنژاد رییس شورای اسلامی شهر تبریزنیز در ابتدای برگزاری این جلسه به لزوم بررسی و تصویب تعرفه عوارض محلی برای سال ۹۸ اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ توسط شهرداری تبریز لازم است تعرفه عوارض محلی سریعا بررسی و تصویب شود.

وی ادامه داد: جلسات متعدد و پی در پی برای بررسی تعرفه عوارض محلی برگزار شده است. در بررسی بندهای تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ تلاش می شود تا رفاه حال شهروندان لحاظ شود تا در مراجعه به شهرداری میزان رضایتمندی افزایش یابد.