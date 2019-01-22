صادرات گوجه آزاد شد/ ممنوعیت صادرات تخم مرغ و ابریشم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، پیرو نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع «رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و محصولات آن» را ابلاغ کرد.

طبق این بخشنامه اقلامی که مجوز صادرات گرفته اند شامل آخال حبوبات (تا اطلاع ثانوی) و گوجه فرنگی و محصولات آن می شود.

همچنین صادرات کاغذ و کارتن بسته بندی، فیلم BOPP، فیلم پلی استر شفاف، تخم مرغ خوراکی و غیرخوراکی، جوجه یک روزه، پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم و پشم خام و نخ و الیاف پشمی تایید شده از تاریخ ۹۷.۱۰.۱۹ تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

تصویر نامه سرپرست سازمان توسعه تجارت به رئیس کل گمرک را در ذیل مشاهده می کنید.