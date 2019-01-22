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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

با اعلام سازمان توسعه تجارت؛

صادرات گوجه آزاد شد/ ممنوعیت صادرات تخم مرغ و ابریشم

صادرات گوجه آزاد شد/ ممنوعیت صادرات تخم مرغ و ابریشم

گمرک ایران در بخشنامه ای از رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات (تا اطلاع ثانوی) و گوجه فرنگی و محصولات آن، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، پیرو نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع «رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و محصولات آن» را ابلاغ کرد.

طبق این بخشنامه اقلامی که مجوز صادرات گرفته اند شامل آخال حبوبات (تا اطلاع ثانوی) و گوجه فرنگی و محصولات آن می شود.

همچنین صادرات کاغذ و کارتن بسته بندی، فیلم BOPP، فیلم پلی استر شفاف، تخم مرغ خوراکی و غیرخوراکی، جوجه یک روزه، پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم و پشم خام و نخ و الیاف پشمی تایید شده از تاریخ ۹۷.۱۰.۱۹ تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

تصویر نامه سرپرست سازمان توسعه تجارت به رئیس کل گمرک را در ذیل مشاهده می کنید.

کد مطلب 4520511
سمیه رسولی

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