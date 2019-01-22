کلاهبردار ۷۰ میلیاردی در مازندران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی فردی با سوء استفاده از جایگاه شغلی و اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی، موضوع بطور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با پیگیری های مشترک قضائی و پلیسی اداره حقوقی بانک عامل و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی، فرایند پی جویی و رسیدگی پرونده در مراجع قضائی به سرعت انجام شد و حکم جلب و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مازندران، اظهار داشت : با توجه به اینکه متهم تحت تعقیب کیفری منجر به بازداشت بوده و همواره خود را از دید ماموران قانون مخفی نگه می داشت با شناسایی مخفیگاهش،در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در یکی از شهرستان های غرب استان، شناسایی و دستگیر شد.