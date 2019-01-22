  1. استانها
  2. مازندران
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۴۵

فرمانده انتظامی مازندران:

کلاهبردار ۷۰ میلیاردی در مازندران دستگیر شد

کلاهبردار ۷۰ میلیاردی در مازندران دستگیر شد

ساری - فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری فردی که با سوء استفاده از موقعیت شغلی و دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی ۷۰ میلیارد ریال در ساری کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی فردی با سوء استفاده از جایگاه شغلی و اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی، موضوع بطور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با پیگیری های مشترک قضائی و پلیسی اداره حقوقی بانک عامل و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی، فرایند پی جویی و رسیدگی پرونده در مراجع قضائی به سرعت انجام شد و حکم جلب و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مازندران، اظهار داشت : با توجه به اینکه متهم تحت تعقیب کیفری منجر به بازداشت بوده و همواره خود را از دید ماموران قانون مخفی نگه می داشت با شناسایی مخفیگاهش،در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در یکی از شهرستان های غرب استان، شناسایی و دستگیر شد.

کد مطلب 4520963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها