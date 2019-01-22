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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۴۸

سرپرست اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران:

۲ ماه حقوق معوق نیروهای حفاظتی جنگلهای رامسر پرداخت شد

۲ ماه حقوق معوق نیروهای حفاظتی جنگلهای رامسر پرداخت شد

رامسر - سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر از پرداخت دو ماه حقوق معوقه نیروهای حفاظتی طرحهای جنگلداری شهرستان رامسر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا سنگاری با بیان اینکه دو ماه حقوق معوقه نیروهای حفاظتی رامسری واریز شد اظهار داشت: در صددیم مابقی حقوق معوقه این افراد را هرجه سریعتر پرداخت کنیم.

وی افزود: در حال حاضر ۵۴ تن از نیروهای حفاظتی در سه طرح جنگلداری بنشکی، صفارود و چالکرود غربی رامسر در امر حفاظت از منابع طبیعی مشغول فعالیت هستند.

وی که به منظور بررسی مشکلات منابع طبیعی با مسئولان این شهرستان درمحل اداره منابع طبیعی رامسر شرکت کرده بود، ضمن تشکر از تعامل وکمک دستگاههای اجرایی ونظارتی درجهت حفظ وحراست ازمنابع طبیعی بر لزوم همراهی سایر نهادها با منابع طبیعی تاکید کرد.

شهرستان رامسر دارای ۲۵ هزار و ۲۶۹ هکتار عرصه جنگلی است.

کد مطلب 4521012

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