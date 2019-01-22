۲ ماه حقوق معوق نیروهای حفاظتی جنگلهای رامسر پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا سنگاری با بیان اینکه دو ماه حقوق معوقه نیروهای حفاظتی رامسری واریز شد اظهار داشت: در صددیم مابقی حقوق معوقه این افراد را هرجه سریعتر پرداخت کنیم.

وی افزود: در حال حاضر ۵۴ تن از نیروهای حفاظتی در سه طرح جنگلداری بنشکی، صفارود و چالکرود غربی رامسر در امر حفاظت از منابع طبیعی مشغول فعالیت هستند.

وی که به منظور بررسی مشکلات منابع طبیعی با مسئولان این شهرستان درمحل اداره منابع طبیعی رامسر شرکت کرده بود، ضمن تشکر از تعامل وکمک دستگاههای اجرایی ونظارتی درجهت حفظ وحراست ازمنابع طبیعی بر لزوم همراهی سایر نهادها با منابع طبیعی تاکید کرد.

شهرستان رامسر دارای ۲۵ هزار و ۲۶۹ هکتار عرصه جنگلی است.