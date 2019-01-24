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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۶:۵۳

محققان می گویند؛

خواب طولانی مدت در دوره بارداری منجر به مرده زایی می شود

خواب طولانی مدت در دوره بارداری منجر به مرده زایی می شود

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد خواب بیش از ۹ ساعت در شب در طول بارداری با مرده زایی مرتبط است.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه میشیگان عنوان می کنند از آنجائیکه فشارخون در طول خواب به پایین ترین حد خود می رسد با مشکلاتی در رشد جنین، زایمان زودهنگام و مرده زایی مرتبط است.

همچنین محققان عنوان می کنند خواب بسیار مختل در طول شب که با بیدارشدن های مکرر همراه باشد با عوارضی نظیر محدودیت رشد و رشد زودرس مرتبط است.

«لوئیز اوبرایان»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد خواب مادر در سلامت جنین نقش دارد. خواب مادر در طول بارداری می تواند فاکتور پرخطر قابل توجیهی باشد.»

به گفته محققان، پیشرفت در کاهش میزان مرده زایی بسیار کُند است، و مرده زایی یک مشکل جدی در حوزه سلامت در جهان تلقی می شود که باید کانون توجه بسیاری از برنامه های تحقیقاتی قرار گیرد.

کد مطلب 4522174

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