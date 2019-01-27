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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

سرپرست فرمانداری طارم:

۲۳ طرح اقتصادی در طارم افتتاح و کلنگ زنی می شود

۲۳ طرح اقتصادی در طارم افتتاح و کلنگ زنی می شود

زنجان-سرپرست فرمانداری طارم گفت: ۲۳ طرح اقتصادی با اعتباری بالغ‌بر ۴۰ میلیارد ریال همزمان با دهه فجر درشهرستان طارم افتتاح و کلنگ زنی می شود که تحول عظیمی در اشتغال شهرستان ایجاد خواهد شد.

ستار صفری در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح یا شروع عملیات اجرایی بیش از ۱۰۰طرح عمرانی، اقتصادی و کشاورزی همزمان با ایام‌الله دهه فجر در شهرستان طارم خبر داد و افزود: ۲۳ طرح اقتصادی بااعتباری بالغ‌بر ۴۰ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد که تحول عظیمی در اشتغال شهرستان طارم ایجاد می شود. 

وی با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های تأمین آب شرب در دهه فجر، اظهار کرد: در حوزه تأمین آب شرب و آب و فاضلاب روستایی، پروژه هایی کلنگ زنی خواهد شد.

سرپرست فرمانداری طارم گفت: افتتاح طرح‌های بهسازی معابر روستایی، خانه‌های مددجویی از طرح‌های عمرانی قابل‌افتتاح و کلنگ زنی در دهه فجر است. 

صفری تأکید کرد: افتتاح طرح‌ها در بخش آبیاری تحت‌فشار، گلخانه، بهره‌برداری از روکش آسفالت و راه‌های روستایی، افتتاح و  شروع عملیات اجرایی  طرح‌های خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز آموزشی و کشاورزی و گازرسانی و اقتصادی از طرح‌های مهم  شهرستان طارم است. 

سرپرست فرمانداری طارم تأکید کرد: امسال در دهه فجر بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی و دینی در  شهرستان طارم برگزار می‌شود.

کد مطلب 4524652

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