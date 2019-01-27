۲۳ طرح اقتصادی در طارم افتتاح و کلنگ زنی می شود

ستار صفری در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح یا شروع عملیات اجرایی بیش از ۱۰۰طرح عمرانی، اقتصادی و کشاورزی همزمان با ایامالله دهه فجر در شهرستان طارم خبر داد و افزود: ۲۳ طرح اقتصادی بااعتباری بالغبر ۴۰ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد که تحول عظیمی در اشتغال شهرستان طارم ایجاد می شود.
وی با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی پروژههای تأمین آب شرب در دهه فجر، اظهار کرد: در حوزه تأمین آب شرب و آب و فاضلاب روستایی، پروژه هایی کلنگ زنی خواهد شد.
سرپرست فرمانداری طارم گفت: افتتاح طرحهای بهسازی معابر روستایی، خانههای مددجویی از طرحهای عمرانی قابلافتتاح و کلنگ زنی در دهه فجر است.
صفری تأکید کرد: افتتاح طرحها در بخش آبیاری تحتفشار، گلخانه، بهرهبرداری از روکش آسفالت و راههای روستایی، افتتاح و شروع عملیات اجرایی طرحهای خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز آموزشی و کشاورزی و گازرسانی و اقتصادی از طرحهای مهم شهرستان طارم است.
سرپرست فرمانداری طارم تأکید کرد: امسال در دهه فجر بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی و دینی در شهرستان طارم برگزار میشود.
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