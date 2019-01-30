جزئیات جلسه هم اندیشی شبانه اعضای شورا با شهردار

محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه شب گذشته اعضای شورای شهر تهران با شهردار و معاونانش گفت: در گذشته نیز چنین نشستهایی با شهردار و معاونانش برگزار می شد که این نشست هم اندیشی که صبحها میان اعضا و شهردار برگزار می شود متفاوت است و این نشست برای نخستین بار میان اعضای شورا، حناچی و معاونانش برگزار شد.

وی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده رئیس شورا انتقادات تندی در این جلسه مطرح کرده است، گفت: انتقادات تندی از سوی رئیس شورا مطرح نشد. این نشست در محیطی خارج از محیط اداری، صمیمانه و دوستانه میان اعضا، شهردار و معاونانش برگزار می شود. رئیس شورا نیز صحبت هایی را در خصوص کمیسیونها، دغدغه ها، اولویت ها و مشکلاتی که در خصوص هر کمیسیون وجود دارد مطرح کرده است.

علیخانی ادامه داد: نکاتی نیز در خصوص بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران مطرح شد و شورا اعلام آمادگی کرد پس از ارائه رسمی لایحه بودجه در زمان مقرر، این لایحه را به تصویب برساند. این جلسه از جلسات مفیدی بود که مناسب است علاوه بر جلسات هم اندیشی، هر ماه یک بار برگزار شود.

سخنان معاون شهردار را تکذیب می کنم

علیخانی در ادامه در خصوص جلسه هیات رئیسه شورای شهر تهران در مورد تصمیم گیری تعیین تکلیف دریافت عوارض از محدوده زوج و فرد، گفت: قرار بر این شد نشستی میان کمیسیون حقوقی و نظارت و کمیسیون عمران و حمل و نقل برگزار شود و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اش اعلام شود.

وی با اشاره به مصاحبه معاون شهردار تهران که اعلام کرده بود همه اعضا با دیدگاه او موافق هستند تا یک عضو، گفت: این موضوع خلاف واقع است، چنین موضوعی که همه با دیدگاه ایشان موافق باشند صحت ندارد و آن را تکذیب می کنم.