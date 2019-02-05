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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

وزیر اطلاعات:

انقلاب اسلامی خیزش عظیم تاریخی است/ تدوین ۳۴۰ کتاب تاریخ انقلاب

انقلاب اسلامی خیزش عظیم تاریخی است/ تدوین ۳۴۰ کتاب تاریخ انقلاب

ساری - وزیر اطلاعات با بیان اینکه انقلاب اسلامی خیزش عظیم تاریخی است، بر لزوم تبیین و نشر ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمودعلوی صبح سه شنبه در آیین رونمایی از ۱۲ جلد کتاب نقش مردم مازندران در انقلاب اسلامی، با گرامیداشت دهه فجر و چهل سالگی انقلاب اسلامی و ایام فاطمیه با اشاره به تدوین کتاب خیزش مازندران در انقلاب اسلامی برپایه اسناد به جا مانده از اسناد سازمان مخوف ساواک اظهار داشت: این اقدام کوچکترین حق مردم مازندران بود تا گوشه ای تاریخ این مرز و بوم کشور تدوین و حماسه آفرینی های مردم استان به تصویر کشیده شود.

وی با گرامیداشت ایام فاطمیه اظهار داشت: مصیبت های حضرت زهرا (س) متعدد بود که رحلت حضرت رسول اکرم (ص) از جمله آن به شمار می رود.

وی با اشاره به مسئله فدک اظهار داشت: فدک هیچ تاثیر اقتصادی در زندگی حضرت فاطمه زهرا نداشت و آن را برای ترویج اسلام به کار گرفته بود و این ناشی از فرهنگ اهل بیت است.

وزیر اطلاعات با اظهار اینکه رهبری و مقام به عنوان ارزش دنیوی هیچ تاثیری برای حضرت علی (ع) و فاطمه (س) نداشته است گفت: پست های دنیوی برای حضرت از آب دهان بزی کم ارزش تر بود و حضرت هیچ رغبتی به خلافت نداشته است.

حجت الاسلام علوی تصریح کرد: با رهبری حضرت علی، مسئله و سرنوشت اسلام و مسلمین بیمه می شد و از این حیث خلافت و رهبری برای حضرت دارای ارزش بود.

وزیر اطلاعات یادآور شد: با درک و دقت در فرمایشات و صحبت های حضرت زهرا (س)، انحراف در مسیر رهبری در جامعه اسلامی برای این حضرت دردآور بوده است و امامت نظام حکومتی برای مردم است و بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) نظام امامت به نظام خلافت تبدیل شده بود.

حجت الاسلام علوی تصریح کرد: اگر نظام امامت به نظام خلافت تبدیل شود ارزشهای اخلاقی به خطر می افتد و این مسئله سبب رنجش حضرت فاطمه (س) شده بود.

وزیر اطلاعات، با بیان اینکه هر انقلاب برای مصونیت باید از انحراف در حرکت و تحریف در نگارش تاریخ مصون ماند ادامه داد: اگر انحراف در حرکت در انقلاب و تحریف در نگارش تاریخ انقلاب خودنمایی کند باید انسان های آزاده و فرزانه مخالفت و مقابله کنند.

حجت الاسلام علوی تصریح کرد: کسانی که از مسیر ارزشهای الهی منحرف شده اند نتیجه و سرنوشت بدی داشته اند و برای اینکه از مسیر منحرف نشویم باید با تاریخ بی تحریف ارتباط داشته باشیم.

وی افزود: به فرمایش حضرت علی ملتی که فراز و فرودهای تاریخ او را از مسیرهای نادرست حرکت باز دارد و آشنایی با تاریخ چراغ راه آینده و حرکت درست در مسیر انقلاب خواهد بود.

تدوین ۳۴۰ جلد براسناد ساواک

وزیر اطلاعات در بخشی از سخنانش با بیان اینکه وزارت اطلاعات گنجینه عظیمی از اسناد سازمان امنیت و اطلاعات (ساواک) را در اختیار دارد گفت: وقتی دشمن شهادت به مبارزات یک شخصیت فرهیخته جامعه دهد در صحت آن کمتر می توان تردید کرد وجفای به مردم است که اسناد در گنجینه ها باقی بماند و مردم از آن بهره مند نشوند.

حجت الاسلام علوی با اشاره به ساخت مرکز اسناد اظهار داشت: وزارت اطلاعات تاکنون ۳۴۰ جلد کتاب برپایه اسناد ساواک تدوین کرده است و در استان های مختلف رونمایی شده که ۱۲ جلد مربوط به مازندران است.

وی با اشاره به فرمایش حضرت امام راحل مبنی براینکه نباید بچه های انقلاب در پیچ و خم ها تاریخ فراموش شوند، تدوین کتاب را از جمله راهکارها برای پیشگیری از فراموشی آن برشمرد و گفت: ستم ستیزی مردم از ویژگی های مازندران است که برابر حاکمیت های ستمگر مقاومت کردند و به روی امویان آغوش گشوده است.

وزیر اطلاعات، تسلیم ناپذیری برابر قدرت و حکومت ظالم و آغوش گرفتن فرزندان اهل بیت را از ویژگی های مردم مازندران بیان کرد و گفت: مازندران مامن علمای بزرگ بوده است و همیشه در عرصه مبارزات بالنده بوده است.

وی گفت: مردم منطقه در عرصه های مختلف در شکل گرفتن تاریخ عزتمندان این آب و خاک نقش داشته اند و علمای مازندران از سال ۱۳۴۱ پیام حضرت امام را به این سرزمین رساندند و مردم مازندران پیام امام را درک کردند.

حجت الاسلام علوی، با بیان اینکه مازندران از همان ابتدا به حضرت امام، آری گفت افزود: عملکرد مردم در ۱۲ جلد کتاب رونمایی شده به اسناد ساواک درج و نشر شده است و نکته بارز آنکه مردم مازندران دست رد به سینه مارکسیست ها می زنند و دین باوری در کنار ستم ستیزی ویژگی بارز مردم مازندران است.

کد مطلب 4534319

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