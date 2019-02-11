به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مردم استان سمنان یکبار دیگر در حماسه پرشور و باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضورشان افتخارآفرینی کردند اما این راهپیمایی در هشت شهرستان و ۲۰ نقطه شهری دارای حواشی جالب و قابلتوجهی هم بود که جشنواره ساخت مترسکهای استکباری در زمره این حواشی است.
مترسکهایی که به اشکال مختلف درست شدهاند و غالباً اما به ترامپ شبیه هستند که با بدنی کارتونی و سری بزرگ بر چوبی آویزان است البته آل سعود، دیگر رئیس جمهوری آمریکا و به خصوص اسرائیلیها نیز از چشم تیزبین هنرمندان جوان دور نماندهاند تا ترامپ در خیابانهای نقاط مختلف استان سمنان تنها نماند.
برگزاری جشنواره مترسکها برای هشتمین سال متوالی
عباس اعتماد مسئول بسیج هنرمندان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: این جشنواره برای هشتمین سال متوالی با حضور پرشور جوانان در شاهرود برگزار میشود.
اعتماد گفت: این جشنواره با عنوان مترسکهای استکباری در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به همت سپاه ناحیه شاهرود، شهرداری و شورای شهر، اداره ارشاد و بسیج هنرمندان در مکان ساعت گل شاهرود با حضور پرشور جوانان علاقهمند در حال برگزاری است.
وی بابیان اینکه آشنایی نسل جوان با آرمان استکبارستیزی بهمثابه یک اصل اصیل در انقلاب اسلامی در زمره اهداف برگزاری چنین جشنوارهای برای هشتمین سال متوالی در شاهرود است، افزود: این جشنواره برای همگان قابل شرکت است و به ۲۲ مترسک ساختهشده در این جشنواره هدایای نفیسی هم داده میشود.
برگزاری جشنواره عکاسی
اما دیگر نکته حاشیهای در راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان شاهرود برگزاری یک جشنواره دیگر در بخش هنری است همزمان با حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جشنواره عکس چهلمین حماسه به همت ارشاد اسلامی شهرستان و انجمن سینمای جوان در حال برگزاری است.
رضا مهدیان سرپرست اداره ارشاد شاهرود دراینباره به خبرنگار مهر، گفت: این مسابقه عکاسی برای همگان قابل حضور و شرکت است و درنهایت به سه اثر برگزیده با موضوع حماسه حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، جوایزی اهدا میشود.
وی افزود: هدف این جشنواره به تصویر کشیدن حماسه مشتهای گرهکرده مردم متدین و انقلابی در راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن است.
حضور چهرههای ورزشی، سیاسی و مسئولان
از دیگر حواشی راهپیمایی ۲۲ بهمن اما حضور پرشور ورزشکاران بالباسهای ورزشی رشتههای موردعلاقهشان بهخصوص در رشته ورزشهای رزمی باوجود هوای بسیار سرد زمستانی بود. ورزشکاران بالباسهای متحدالشکل در شهرستان سمنان در صفوف به هم فشرده مردم جای گرفتهاند و حماسه عاشقی دلدادگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن را تکمیل میسازند.
از دیگر حواشی راهپیمایی ۲۲ بهمن اما میتوان به حضور عزت الله ضرغامی رئیس سابق صدا و سیما در سمنان اشاره کرد، وی برای سخنرانی در این مراسم دعوت شده و در جمع مردم شهید پرور سمنان حضور دارد.
هنرمندان، مسئولان سیاسی و اجرایی و خدماتی، ورزشکاران، ائمه جمعه و جماعات، جوانان و بانوان و همه اقشار مردم امروز در سطح استان سمنان گرد هم آمده اند تا یکبار دیگر برگ زرینی را در دفتر عاشقی این مردم به جای بگذارند امروز راهپیمایی ۲۲ بهمن اوج حماسه حضور است.
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