به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردهای مهمی برای کشور داشته که از جمله مهمترین آن، استقلال است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: مطابق با آخرین نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، اگرچه نارضایتی از اقتصاد ایران وجود دارد و بسیاری از مردم نسبت به مشکلات اقتصادی کشور، ناامید هستند، اما از فعالیت های اتاق بازرگانی تهران رضایت وجود دارد.

خوانساری، با بیان اینکه در دوره کنونی، ۲۰ تشکل استانی در تهران تشکیل شده است، گفت: در بحث حمایت از تشکل ها تلاش شد تا به جای توزیع پول، کمک های هدفمند صورت گیرد؛ به نحوی که بسیاری از تشکل ها اکنون صاحب ساختمان شده و شرایط مناسب تری دارند.

وی با اشاره به انتخابات پیش روی اتاق های بازرگانی در سراسر کشور، افزود: هر چقدر مشارکت فعالان اقتصادی در این انتخابات بیشتر باشد، قدرت اتاق بسیار بالاتر خواهد بود. البته به فعالان اقتصادی توصیه می‌شود که با مشارکت خود، اتاق قوی ساخته و همبستگی و یکصدایی را رقم بزنند؛ اما هر چقدر به تشخص بخش خصوصی توجه شود، در به ثمر رساندن فعالیت های بخش خصوصی گام های موثرتری برخواهیم داشت.

خوانساری گفت: به دلیل تحریم های اخیر، مجدد دچار مشکلاتی در اقتصاد ایران شده ایم، در حالیکه اگر تحریم ها نبود، اقتصاد ما با اقتصاد دنیا بیشتر گره می خورد؛ اما متاسفانه نتوانستیم با رشد و سرعت قبل، کار را ادامه دهیم، پس معتقدیم که در ۴ سال اخیر، اتاق بازرگانی توانست به بخش خصوصی شخصیت دهد و صدای فعالان اقتصادی باشد.

وی تصریح کرد: در این مقطع زمانی نیز، اگر اتاق بازرگانی همصدایی و همدلی را تجربه کند، می توان بسیاری از مطالبات بخش خصوصی از دولت را به سرانجام رساند.

خوانساری در ادامه با اشاره به دستاوردهای اتاق بازرگانی هشتم گفت: مهمترین دستاورد اتاق بازرگانی در این دوره، هیات نمایندگان متفاوت است؛ به این معنا که این دوره از هیات نمایندگان یکی از بهترین دوره‌هایی بود که هماهنگی و همصدایی در آن به چشم می‌خورد؛ به نحوی که اگر قرار باشد بخش خصوصی موفق باشد، باید اتاق های قوی داشت که به عنوان اتاق فکر اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند.

وی اظهار داشت: در طول ۴ سال اخیر، تلاش زیادی در اتاق صورت گرفت تا بتوان از دو زاویه ارتباط بیشتر با اعضا و مطالبه گری از حاکمیت، بتوانیم حضور موثر در تصمیم گیری ها داشته باشیم. این در حالی است که در ابتدای فعالیت این دوره از هیات نمایندگان، بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی تصور می کردند که اتاق بازرگانی، بخشی از بدنه دولت است؛ اما این تصور اکنون تغییر یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حضور مسئولان تراز اول کشور در جلسات هیات نمایندگان گفت: این حضور که در بالاترین سطح هیات دولت صورت گرفته، توانسته بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته باشد، ضمن اینکه در کنار آن، تهیه گزارش‌های کارشناسی برای تصمیم سازی، راه اندازی نهضت ترجمه با ترجمه بیش از ۲۰ عنوان کتاب بین المللی و بازطراحی سایت اتاق بازرگانی تهران به منظور اطلاع رسانی بیشتر از جمله اقداماتی بوده که در دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران به ثمر رسیده است.

وی اظهار داشت: اگر بحث تحریم ها و بی تدبیری های دولت در اقتصاد کشور نبود، به طور قطع برد اتاق بازرگانی تهران نیز بیش از قبل بود، چراکه برنامه ما این بود که تعداد اعضا را در طول ۴ سال به بیست هزار عضو برسانیم، اما اکنون به ۱۸ هزار عضو رسیده‌ایم که البته بیشتر به خاطر وجود مشکلات اقتصادی بود که در سال جاری تشدید شد.

خوانساری گفت: هدف این بود که صدای اتاق و بخش خصوصی را به جامعه برسانیم که فکر می کنم این صدا به درستی و نیکنامی به گوش می رسد، به نحوی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی از اتاق بازرگانی نام برده و تاکید کردند که همه تصمیم گیران و تصمیم سازان، صدای بخش خصوصی را بشنوند، این نشان می دهد که سخنان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، شنیده شده است.