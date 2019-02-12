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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

به دلیل طوفان گردو خاک:

مدارس ابتدایی شیفت عصر زاهدان تعطیل اعلام شد

مدارس ابتدایی شیفت عصر زاهدان تعطیل اعلام شد

زاهدان - مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل وزش باد شدید و افزایش غلظت ریزگردها مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی زاهدان و بخش «نصرت آباد» در نوبت عصر امروز تعطیل است.

عبدالرحمن شهنوازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان و با موافقت و دستور استاندار تمامی مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی زاهدان و بخش «نصرت آباد» در نوبت عصر امروز به دلیل وزش باد شدید، افزایش غلظت ریزگردها و افزایش میزان آلودگی هوا تعطیل اعلام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: براساس هشدارهای هواشناسی مبنی بر ادامه وزش باد و افزایش غلظت ریزگردها در نوار غربی، نواحی مرکزی و نوار شرقی استان تا اواخر وقت امروز از مردم این مناطق به ویژه بیماران، سالمندان و کودکان خواهشمندیم در این مدت از ترددهای غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. 

کد مطلب 4540011

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