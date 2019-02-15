سوء استفاده یک مسئول وزارت از نام وزیر ورزش/ پای مدرک در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از فدراسیون هایی که به خاطر اعمال قانون منع بکارگیری بازنشسته ها رئیس خود را از دست داد و صندلی او فعلا خالی مانده، فدراسیون هاکی است که مرحوم بهرام شفیع نه تنها این مسئولیت را از دست داد بلکه به واسطه فشارها و استرس هایی که به وی وارد شد دارفانی را به دلیل ایست قلبی وداع گفت.

پس از درگذشت بهرام شفیع وزارت ورزش یوسف اباذری را به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب کرد تا زمینه برگزاری انتخابات این فدراسیون را فراهم کند. براساس برنامه اعلام شده از سوی این وزارتخانه قرار است انتخابات ریاست فدراسیون هاکی روز ۲۱ اسفندماه برگزار شود تا رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شود.

برای حضور در این انتخابات علی اصغر طهماسبی، فاطمه ابوالقاسمی، رمضانعلی دولو، اکبر قاسمی، حسین شهریاری، مسعود مختاری، یدالله غیاثیان، بهرام قدیمی، احمد کاظمی، مرتضی یحیی‌پور و علی یاورعزیزپور ثبت نام کرده اند.

درحالی که برخی گزینه های ریاست در تلاش هستند تا رای اعضای مجمع را برای خود حفظ کنند، یکی از این نامزدها که سوابق دانشگاهی هم دارد در تلاش است تا از طریق یکی از مدیران ارشد وزارت ورزش رای اعضای مجمع را بگیرد.

این گزینه در تازه ترین اقدام خود از مقام مسئول در وزارت ورزش خواسته تا در تماس با روسای هیات ها به آنها اعلام کند وی گزینه وزارت ورزش است. این مقام مسئول در وزارت ورزش هم در تماس با برخی روسای هیات ها و اعضای مجمع اعلام کرده که کاندیدای مورد نظرش مد نظر وزیر ورزش نیز هست و نظر مسعود سلطانی فر هم این است که این نامزد رئیس فدراسیون هاکی شود!

این درحالی است که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد مسعود سلطانی فر به هیچ عنوان چنین توصیه ای نداشته و همانطور که بارها تاکید کرده است دخالتی در انتخابات فدراسیون ها نخواهد داشت. با این حال این مقام مسئول از نام وزیر سوء استفاده کرده است.

در این مورد گفته می شود دلیل حمایت این مقام مسئول در وزارت ورزش از این کاندیدا به خاطر نفوذ نامزد مورد نظر در یکی از دانشگاه هاست و ظاهرا وعده داده شده که برای گرفتن مدرک دکترای مقام مسئول رایزنی هایی از سوی نامزد حضور در انتخابات صورت خواهد گرفت تا وی به راحتی بتواند مدرک دانشگاهی اش را دریافت کند!