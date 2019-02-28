  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

در ترکیه؛

کتاب «قطره نشان از دریا می‌دهد» به زبان ترکی گویاسازی شد

کتاب «قطره نشان از دریا می‌دهد» به زبان ترکی گویاسازی شد

کتاب «قطره نشان از دریا می‌دهد» بازخوانی مقام و منزلت حضرت زهرا(س) در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان ترکی استانبولی گویاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایت وابستگی فرهنگی ایران در استانبول و به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) کتاب «قطره نشان از دریا می‌دهد» شامل بازخوانی مقام و منزلت حضرت زهرا(س) در کلام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، به زبان ترکی استانبولی از سوی انتشارات «احسان» و مؤسسه فیلم «انسان» به صورت کتاب گویا (صوتی) تهیه شد.

این کتاب صوتی به منظور استفاده در اینترنت و فضای مجازی در اختیار عموم  قرار خواهد گرفت.

کتاب «قطره نشان از دریا می‌دهد» در ۱۷ فصل در مقام و عظمت حضرت فاطمه زهرا(س) سال گذشته به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده بود.

کد مطلب 4554602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه