به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایت وابستگی فرهنگی ایران در استانبول و به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) کتاب «قطره نشان از دریا میدهد» شامل بازخوانی مقام و منزلت حضرت زهرا(س) در کلام حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، به زبان ترکی استانبولی از سوی انتشارات «احسان» و مؤسسه فیلم «انسان» به صورت کتاب گویا (صوتی) تهیه شد.
این کتاب صوتی به منظور استفاده در اینترنت و فضای مجازی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
کتاب «قطره نشان از دریا میدهد» در ۱۷ فصل در مقام و عظمت حضرت فاطمه زهرا(س) سال گذشته به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده بود.
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