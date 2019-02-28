به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایت وابستگی فرهنگی ایران در استانبول و به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) کتاب «قطره نشان از دریا می‌دهد» شامل بازخوانی مقام و منزلت حضرت زهرا(س) در کلام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، به زبان ترکی استانبولی از سوی انتشارات «احسان» و مؤسسه فیلم «انسان» به صورت کتاب گویا (صوتی) تهیه شد.

این کتاب صوتی به منظور استفاده در اینترنت و فضای مجازی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

کتاب «قطره نشان از دریا می‌دهد» در ۱۷ فصل در مقام و عظمت حضرت فاطمه زهرا(س) سال گذشته به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده بود.