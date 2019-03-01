به گزارش خبرنگار مهر، سیروس مقدم کارگردان سریال «پایتخت» با حضور در برنامه تلویزیونی «درجه یک» که امشب ۱۰ اسفند از شبکه یک سیما پخش شد، در اولین اظهارنظر رسمی پس از درگذشت ناگهانی زنده یاد خشایار الوند نویسنده این مجموعه تلویزیونی گفت: من چند وقت پیش به این برنامه دعوت شدم و قرار بود بیایم اینجا تا خبر یک عیدی را به مردم بدهم خبر ساخت یک اپیزود که توسط محسن تنابنده و خشایار الوند در حال نگارش بود.

وی با اشاره برای برنامه‌ریزی برای تولید این اپیزود ویژه ادامه داد: امروز قرار بود دورخوانی آخر این سریال انجام شود و می‌خواستیم فردا صبح ۱۱ اسفند اولین سکانس را از جاده کلید بزنیم.

جلسه آخر خیلی خندیدیم

مقدم با اشاره به آخرین جلسه با خشایار الوند توضیح داد: ما چهارشنبه شب هشتم اسفند تا ساعت ۲۱:۳۰ در دفتر در کنار هم بودیم و او ۵۰ درصد از فیلمنامه این تک قسمت را تحویل داد. ما آن شب درباره تست گریم و چگونگی طراحی لباس‌ها هم صحبت کردیم، آن شب درباره این موضوعات حرف زدیم و خیلی خندیدیم و بعد او رفت تا فوتبال ببیند و صبح به دفتر بیاید.‌

کارگردان «پایتخت» اضافه کرد: قرار بود پنجشنبه نهم اسفند ساعت ۸ صبح سرویس دنبال او برود و به دفتر بیایند و کسی که رفته بود خبر داد که چه اتفاقی رخ داده است. سپس ما به بیمارستان نیکان رفتیم و دیدیم که خبر صحت دارد.

وی با اشاره به سرانجام ساخت این اپیزود نوروزی گفت: آنچه که الوند نوشته آخرین یادگار اوست و باید حفظ شود تا هر بار که مردم می‌بینند شاد شوند و برایش فاتحه‌ای بخوانند. «پایتخت» چهار پایه اصلی داشت که الوند یکی از پایه‌های اصلی بود و به نظرم اکنون خیلی سخت است که این کار ساخته شود.

کارگردان سریال‌های «اغما» و «روز حسرت» به درگذشت پوپک گلدره در سریال «نرگس» هم اشاره و عنوان کرد: من چند سال پیش تجربه‌ای در این زمینه داشتم که پوپک گلدره فوت کرد البته آن سریال ملودرام بود و قصه غم انگیزی داشت و ما یک ماه وقت و فرجه پیدا کردیم تا خود را بازیابی کنیم.

تیم پایتخت زمان نیاز دارد تا خود را بازسازی کند

وی اضافه کرد: امروز هم زمان لازم است تا این تیم خود را بازسازی کند. «پایتخت» یک مطالبه مردمی است تا سریال خوب و باکیفیتی ساخته شود. مردم کاری سرزنده می‌خواهند و کار کمدی با روحیه ای که من امروز از بچه‌ها دیدم خیلی سخت است.

کارگردان سریال‌های «نرگس» و «مدینه» در بخش دیگری به کارنامه خود اشاره و درباره شایعاتی از این قبیل که عزت‌الله ضرغامی و یا دیگران پارتی او بوده‌اند، گفت: من کارم را با کارهای خیلی کوچک، با دستیاری صحنه در «دایی جان ناپلیون» شروع کردم. در این مدت از کارگری صحنه تا دستیار گریم و عکاسی هرچیزی را تجربه را کردم تا وقتی پشت دوربین قرار می گیرم فقط به عنوان رییس ظاهر نشوم و به عنوان کمک کننده در امور صحنه فعالیت کنم.

وی در پایان عنوان کرد: صداوسیما این فرصت را در اختیارم گذاشت تا اولین اثرم را در سال ۶۸ بسازم و بعد اولین سریال ورزشی را با نام به سوی افتخار تولید کنم.