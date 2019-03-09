به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی پروژه، جواد فرحانی تهیه کننده مسابقه استعدادیابی «ستاره ساز» گفت: بعد از فراخوان عمومی برای شناسایی استعدادها، بیش از چند هزار نفر متقاضی شرکت در مسابقه شدند که با حضور چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران مانند مجتبی جباری، خداداد عزیزی، فیروز کریمی و ادموند بزیک به عنوان کارشناسان ما، در نقاط مختلف کشور کار استعدادیابی از متقاضیان انجام شده و مجموعاً ۱۶۸ نفر به مسابقه راه یافتند.

تهیه کننده «ستاره ساز» بیان کرد: کار ضبط آیتم‌های استانی مسابقه انجام شده و ضبط استودیوی شماره ۲ به زودی آغاز خواهد شد. ضمن آن که بعد از حدود ۱۵ قسمت وارد استودیوی اصلی برنامه خواهیم شد.

فرحانی درباره جزئیات برنامه توضیح داد: مسابقه «ستاره ساز» با توجه به گستره جغرافیایی که تمام کشور را شامل می‌شود، ۳ مرحله دارد که در قسمت‌های ابتدایی برنامه توضیحات مبسوط این ۳ مرحله و جزئیات استعدادیابی و نحوه فعالیت کارشناسان برنامه به اطلاع بینندگان خواهد رسید.

فرحانی در پایان گفت: مسابقه بزرگ «ستاره ساز» از نوروز ۹۸ آغاز می‌شود و بعد از آن نیز به صورت هفتگی روی آنتن شبکه سه می‌رود.

مسابقه استعدادیابی «ستاره ساز» به تهیه کنندگی جواد فرحانی و کارگردانی نیما بانکی تازه‌ترین مسابقه شبکه سه تلویزیون است که با اجرای امیرعلی دانایی و محمدحسین میثاقی از نوروز ۹۸ روی آنتن خواهد رفت.