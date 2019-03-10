حضور آتش نشانان در هزار نقطه از تهران در چهارشنبه سوری

به گزارش خبرگزاری مهر جلال ملکی با اشاره به اقدامات سازمان آتش نشانی در طرح استقبال از بهار اظهار کرد: از ابتدای اسفند ماه امسال استقرار آتش‌نشانان در نقاط مختلف شهر تهران از جمله مراکز خرید، چهارراه‌ها و مناطق تجمعی آغاز شده است.

وی با اشاره به استقرار آتش‌نشانان در ۲۶۰ نقطه شهر تهران اضافه کرد: آتش نشانان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در این نقاط حضور پیدا می‌کنند؛ هدف از این استقرارها این است که در صورت بروز حوادث احتمالی و با توجه به ترافیک و شلوغی معابر، زمان رسیدن آتش‌نشانان به محل حادثه کاهش پیدا کند.

سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه در شب چهارشنبه سوری امسال تمام ۵۰۰۰ نیروی عملیاتی آتش نشانی آماده‌باش هستند و نیروهای غیرشیفت هم فراخوانده می‌شوند، عنوان کرد: این نیروها در ۱۰۰۰ نقطه مختلف شهر به غیر از ۱۳۰ ایستگاه آتش نشانی مستقر خواهند شد.

ملکی با اشاره به حضور آتش نشانان در مدارس پایتخت و مراکز تجمعی با رویکرد چهارشنبه سوری تصریح کرد: این کارشناسان با حضور در مدارس، دانش آموزان را با خطرات ناشی از استفاده از مواد محترقه آشنا خواهند کرد.

وی در تشریح دیگر اقدامات صورت گرفته در طرح استقبال از بهار عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل بهار ۲۲ ایستگاه در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به صورت پایلوت برای استقبال از بهار آماده می‌شوند.

سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به حضور آتش نشانان مستقر در مبادی ورودی شهر تهران افزود: در ۷ ورودی شهر تهران با توجه به تجمع و وجود خودروها آتش نشانان به صورت ۲۴ ساعته مستقر هستند.

ملکی همچنین از حضور آتش نشانان در نمایشگاه‌های بهاره شهر تهران به منظور حفظ ایمنی شهروندان خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت پیاپی کمپین «نه به چهارشنبه سوری خطرناک» در سومین سال متوالی عنوان کرد: این کمپین با حضور روابط عمومی‌های آتش نشانی کلانشهرها در پایتخت، امسال به صورت ملی برپا خواهد شد.