خبرگزاری مهر - گروه ورزش: تیم ملی بسکتبال در حالی برای سومین بار صاحب سهمیه جام جهانی شد که بیشتر از هر دوره دیگری درگیرِ حاشیه بود؛ حواشی ای که از طرف بازیکنان و مطرح شدن برخی صحبتهای انتقادی توسط آنها آغاز شد و در نهایت هم برخی تصمیمات سرمربی تیم ملی به آنها دامن زد.
کنار گذاشتن ارسلان کاظمی و امتناع از پیوستن حامد حدادی به تیم ملی، آن هم در شرایطی که غیبت صمد نیکخواه بهرامی محرز بود، تصمیماتی که اتخاذ آنها ریسک بالایی داشت اما مهران شاهین طبع تا پایان مرحله نخست ماموریتش در تیم ملی (کسبِ سهمیه) روی اجرای آنها پافشاری کرد. این مربی با حضور در خبرگزاری مهر تاکید کرد که این تصمیمات انرژی زیادی از او میگرفت چون در مورد نفراتی بود که قلبا دوست شأن داشت اما در تفکرات فنی شأن جایی نداشت.
وی با تاکید بر اینکه منکر مسائل انضباطیِ تأثیرگذار در تصمیماتش نمیشود، گفت تصمیماتم به اندازهای درست بود که به هر نتیجهای میارزید حتی اگر منجر به ناکامی در کسب سهمیه شود. مهران شاهین طبع در این گفتگوی تفصیلی به مسائل زیادی اشاره کرد، مانند:
* در مورد تصمیماتم به هیچ کسی توضیح نمیدهم حتی خانواده ام
* هیچ مربی و بازیکن عاقل دست به افشاگری نمیزند
* اختلاف نظرها مربی و بازیکن طبیعی است همانطور که هابیل و قابیل اختلاف نظر داشتند
* به فدراسیون و همکارانم گفته بودم در مورد مسائل تیم ملی حرفی نزنند
* کنار رفتن یک بازیکن نباید عجیب باشد
* اتخاذ برخی تصمیمات انرژی زیادی از من گرفت
* چون نمیخواستم با آینده بازیکنان بازی نشود، حرفی نزدم
* تیم ملی باید برای بازیکنان «کِشِش» داشته باشد
* در جام جهانی برایمان داشتن بازیکن خوب مهم است نه «نام ها و اسم ها»
* پیروزی برابر استرالیا در تاریخ ثبت میشود
* منکر مسائل انضباطی بازیکنان که باعث حذف شأن شد، نمیشوم
* گاهی مربیان و بازیکنان با فشار رسانه حرفی میزنند که باعث پشیمانی شأن میشود
* خبرگزاری مهر - گروه ورزش: شما در حالی سال گذشته پیشنهاد هدایت تیم ملی بسکتبال را از طرف رامین طباطبایی پذیرفتید که چند ماه پیش از آن، این پیشنهاد را در دوره مدیریت محمود مشحون رد کرده بودید. چه عاملی باعث پاسخ متفاوت شما در این دوره شد؟
- مهران شاهین طبع: وقتی آقای مشحون پیشنهاد هدایت تیم ملی را مطرح کرد، من با تیم پتروشیمی درگیر مسابقات باشگاهی بودم. تیم ملی باید در مسابقات غرب آسیا و آسیا شرکت میکرد. همزمانی این دو مسئولیت، کار سنگینی را ایجاد میکرد. احساسم بر این بود که با آن شرایط نمیتوانم کارآمد باشد. نظر هیأت مدیره باشگاه هم همین بود.
* یعنی مدیریت مشحون و ویژگیهای اخلاقی و مدیریتی وی در رد پیشنهاد مطرح شده توسط شما بی تأثیر بود؟
- اصلاً اینطور نبود. تیم ملی زمان آقای مشحون همیشه و در هر شرایطی مورد حمایت فدراسیون بود و جایگاه خوبی داشت. من در رابطه با این پیشنهاد با خود آقای مشحون هم صحبت داشتم.
* این سوال از آنجایی مطرح شد که نوع مدیریت مشحون مورد انتقاد بسیاری از افراد بود.
- هر رئیس و مدیری نوع نگرش خود را دارد که قابل احترام است. آقای مشحون هم به شیوهی خودش کار میکرد.
* زمانی که با پیشنهاد رامین طباطبایی هدایت تیم ملی را بر عهده گرفتید هم در کادر فنی تیم پتروشیمی حضور داشتید و با این تیم درگیر مسابقات باشگاهی بودید؟
- آن زمان اواخر فعالیت باشگاهی من بود اما با همفکری اعضای هیأت مدیره باشگاه در کنار بررسی شخصی شرایط، اعلام موافقت کردم.
* پیش از شما مهران حاتمی عهدهدار هدایت تیم ملی بود. این مسئله در تصمیم شما چقدر تأثیرگذار بود؟
- آقای حاتمی وقتی تیم ملی را گرفت که فدراسیون در آستانه تغییر مدیریت بود. شرایط سخت بود. تیم ملی با این شرایط در پنجره اول انتخابی جام جهانی حاضر شد و مقابل عراق باخت اگرچه مقابل قطر بازی خوبی داشت و پیروز شد.
* برای هدایت تیم ملی بسکتبال با آقای حاتمی هم صحبت داشتید؟
- بله، با او هم صحبت کردم بعد اعلام موافقت کردم. من ۱۷-۱۶ سال بازیکن بسکتبال بودم و ۲۱ سال است که به شکل حرفهای مربیگری میکنم. طی این مدت هیچ موردی نبوده که بخواهم پیشنهادی را برای هدایت تیمی بپذیرم اما با مربی قبلی تماس نگیرم. سعی میکنم چارچوب کاری را حفظ کنم.
* اینکه وضعیت فدراسیون جدید نامشخص بود و مسابقات انتخابی هم با شرایطی سخت نسبت به گذشته برگزار میشد، شما را برای گرفتن مسئولیت دچار تردید نکرد؟
- نه اگرچه میدانستم کار سختی داریم؛ در فدراسیون تازه جابه جایی شده بود ضمن اینکه همزمانی با حضور بانوان در میادین بین المللی هم فشار زیادی را به سیستم مدیریتی وارد میکرد. البته خود من تجربه حضور در چنین مسابقاتی را در سطح باشگاهی داشتم. زمانی که هدایت تیمهای صباباتری، مهرام و پتروشیمی را عهدهدار بودم، در سه دوره غرب آسیا با این شیوه شرکت کردیم اما این تجربه برای تیم ملی خیلی کوچک و کم بود.
* با همه اینها تیم ملی بسکتبال مجوز جام جهانی را گرفت. اینکه بخواهیم در مورد هر پنجره و دیدارهای آن صحبت کنیم، چیزی نیست جز تکرار مکررات اما میخواهیم بدانیم ارزیابی کلی شما از این رقابتها چیست؟
- شرایط تیم ملی برای این مسابقات خیلی ویژه بود چرا که باید همزمان آماده بازی در غرب و شرق آسیا میشدیم. استرالیا، نیوزیلند و ژاپن حریفان گردنکلفت ما در منطقه غرب آسیا بودند. تیمهای شرقی البته به دلیل شرایط اقتصادی، اُفت زیادی دارند. به طور مثال قطر اجازه ندارد مانند گذشته از بازیکنان خارجی استفاده کند. لبنان، اردن، سوریه و قزاقستان هم دیگر رقیبان ما بودند. ما باید از رقابت با این تیمها، حداکثر امتیاز را میگرفتیم تا اگر در غرب آسیا امتیازی را از دست میدادیم، مشکلی برایمان پیش نیاید. کار را خیلی خوب شروع کردیم و پیش بردیم و در نهایت در تهران سهمیه گرفتیم. مردم و کارشناسان باید عادت کنند که ترکیب تیم در چنین شیوه مسابقهای میتواند تغییر کند. نمیشود ۱۵ ماه از یک ترکیب استفاده کرد.
* برگزاری مسابقات انتخابی با شیوه جدید چه پیامد مثبتی برای بسکتبال ایران داشت؟
- حضور در مسابقاتی به این شیوه به یک کار شبانه روزی نیاز داشت چون تیم را باید برخلاف گذشته و در طول چند ماه آماده حفظ میکردیم. کار نویی بود. در این بین دعوت از اردن هم تجربه جدیدی بود. چند سال بود که نتوانسته بودیم تیمهای خوب را به ایران بیاوریم اما به خاطر این رقابتها تیمهایی مانند استرالیا، نیوزیلند و ژاپن به ایران آمدند. مسابقات سخت بود اما باید به آن عادت کنیم. والیبال از لیگ جهانی که تقریباً مشابه مسابقات انتخابی ما برگزار میشود، بهره زیادی برده است. ببینید فوتبال در آسیا اعتبار بالایی دارد اما هنوز برای آوردن تیم به ایران مشکل داریم.
* پیش از دیدار با استرالیا، اما و اگرهای زیادی برای سهمیه جهانی ایران مطرح بود در حالیکه بعد از پیروزی برابر فیلیپین از طرف شما و در کل فدراسیون اینگونه عنوان شد که سهمیه ایران قطعی است.
- سهمیه ایران بعد از پیروزی برابر فیلیپین تا ۹۰ درصد قطعی شد. میدانستیم این سهمیه برای ما است مگر اینکه در دیدار ژاپن و قطر، اتفاقی دور از ذهن بیفتد و ژاپن نتیجه را واگذار کند اما ژاپن با ۵۰ اختلاف امتیاز برد؛ این نتیجه سابقه نداشت.
* چه اطمینانی به پیروزی ژاپن در این بازی وجود داشت؟
- بسکتبال ژاپن تغییر کرده است. علاوه بر این توجه به سابقهای که از روحیه ژاپنیها سراغ داشتیم، میدانستیم که اهل معامله نیستند بنابراین اگر نتیجه بازی با استرالیا را واگذار میکردیم، صعودمان قطعی بود.
* پیروزی برابر استرالیا به نوبه خود ارزشمند بود و شکی نیست این نتیجه در سایه تفکرات فنی شما به دست آمد.
- البته من تنها نیستم، همکارانی (کوهیان، آتشی و عابدی) دارم که کنار من، شرایط را ارزیابی و مدیریت میکنند و پشتیبانی فنی لازم را از من دارند. وقتی خوبیم، همه خوبیم و وقتی بد، همه بد هستیم. بازیکنان به نحو احسن مأموریت خود را انجام دادند. ضمن اینکه عوامل زیادی در پیروزی مقابل استرالیا تأثیرگذار بود. ما در سالن حمایت کامل شدیم. یک مربی هرچند هم مغرور باشد، کنار زمین باید به مسئولین، مردم و رسانهها دلگرم باشد. ما انسان هستیم و بسیار مهم است که توسط یکدیگر حمایت شویم. این موضوع در دیدار با استرالیا کاملاً تأثیرگذار بود.
* فکر میکنید اگر استرالیا با ترکیب اصلی خود به تهران میآمد، باز هم نتیجه را به سود ایران تمام میشد؟
- برای هر پنجره انتخابی جام جهانی یک فهرست ۲۴ نفره از طرف تیمها به فیبا ارائه میشد و ترکیب تیمها بر اساس آن فهرست نهایی میشد. قطعاً هیچ کشوری بازیکنان درجه چندم و به قولی به درد نخورِ خود را در این فهرست قرار نمیداد. علاوه بر این، همه خوب میدانیم وضعیت بازیکنان استرالیا به گونهای است که میتواند همزمان ۱۰ تیم خوب داشته باشد، تیمی که از استرالیا به ایران آمد، بازیکنی داشت که همین امسال بازیهای زیادی در NBA داشت. او جزو نفراتی بود که در کاپ آسیا خیلی خوب ظاهر شد. بقیه بازیکنانشان هم جزو بهترینهای استرالیا هستند که بعضاً لژیونر بسکتبال این کشور هم میباشند.
* ایران در ملبورن مغلوب استرالیا شد. همین موضوع و در کل اختلاف سطح بازی ملی پوشان در دو دیدار رفت و برگشت، چنین سوالی را ایجاد کرده است.
- شرایط بازیها با یکدیگر متفاوت است به خصوص که در محلهای متفاوت باشد. حمایت تماشاگران در دیدار برگشت تأثیر زیادی در نتیجه داشت در حالیکه برای این بازی تیم ایران هم شرایط ویژه خود را داشت. ما نفرات بزرگی را نداشتیم و با یکسری بازیکن که کمتر در تیم ملی به کار گرفته میشوند، بازی کردیم. به نظرم به دلیل اختلافنظر با یک تیم، مربی یا بازیکن، نباید برخی توانمندیها را زیر سوال برد. تلاش من این است که موضوعی را اَلکی بزرگ جلوه ندهم اما واقعاً پیروزی مقابل استرالیا، کار بزرگی بود که در تاریخ خواهد ماند. تاریخ بسکتبال، پیروزی ایران و ژاپن مقابل استرالیا را ثبت کرده است.
* به غیبت برخی بازیکنان بزرگ اشاره کردید؛ تصمیم مربی در هر شرایطی قابل احترام است بخصوص در مورد نفراتی که خودشان در دفاع از خود، حرفی نمیزنند اما واقعاً دلیل غیبت این بازیکنان و حواشی که به خاطر آنها ایجاد شد، چه بود؟
- موضعگیری من الان که مسابقات تمام شده، دقیقاً مانند گذشته است. نمیخواهم دوباره پرونده را باز کنم. اصلاً به نظرم موضوع خاصی نبود. این طور جا افتاده که اگر در یک مقطع بازیکنانی که قبلاً بودند، کنار بروند، عجیب و قابل انتقاد است درحالیکه نباید چنین باشد.
* به هر حال دلایلی منجر به حذف بازیکن میشود. این دلایل برای شما به عنوان سرمربی تیم بسکتبال چه بود؟
- بیشتر اتفاقات اردویی بود. برخی بازیکنان در برخی مقاطع به دلیل مسائل شخصی و خانوادگی، نمیتوانستند کنارمان باشند. از سوی دیگر، اتفاقات اردویی هم میافتاد. ممکن بود بازیکنی غیبت زیاد داشته باشد، ممکن بود آسیبدیده باشد و مسائلی از این دست هم در تصمیمگیریها تأثیرگذار بود اما این اجازه را به خودمان ندادیم آنها را بازگو کنیم.
* چرا موضوعی مثل آسیب دیدگی و تأثیر آن در وضعیت یک بازیکن نباید مطرح شود؟
- بازیکنان قراردادهای باشگاهی با مبالغ بعضاً بالا دارند. مطرح کردن مصدومیت آنها ممکن است در وضعیت قراردادی آنها برای حال یا آینده تأثیر بگذارد. این اتفاق برای یکی از بازیکنان که در یک مقطع دچار مصدومیت شد، افتاد درحالیکه میتوانست آن زمان در کشوری دیگر فعالیتش را دنبال کند اما همین مسئله مانع شد؛ کار حرفهای باید باشد.
* به نظر اما مسائل انضباطی بیشتر از فنی و آسیب دیدگیها در تصمیمات شما برای کنار گذاشتن بازیکنی مانند ارسلان کاظمی تأثیرگذار بود.
- نمیخواهم انکار کنم که مسائل انضباطی در طول تمرینات و اردوها نبوده و بیتأثیر در تصمیمات هم نبوده؛ حتی برخی بازیکنان کمتمرینی داشته اند اما شخصاً دوست ندارم مسائل را باز کنم. فقط سعی کردم تصمیماتم به ضرر بسکتبال نباشد. البته خیلیها احساس میکردند اگر مثلاً فلان بازیکن باشد، شرایط و کیفیت تیم ملی بهتر میشد اما من تصمیماتی را گرفتم که فکر میکردم درست است.
* اما هیچ وقت به مسائل انضباطی بازیکنان اشاره نکردید اما قطعاً برخی تصمیمات شما در راستای برخورد با بازیکن بوده است.
- به هر حال این هم یکی از ابزارهای در اختیار کادر فنی است که ممکن است یکجا از آن استفاده کرده باشند. در کل خیلی مسائل در تصمیماتم تأثیرگذار بود. یکجا تعامل بازیکنان و یکجا هم مسائل درون اردویی و نظم و انضباط آن باعث اخذ تصمیماتم شد.
* برخوردها و تصمیماتی که در رابطه با بازیکنانی مثل ارسلان کاظمی و حامد حدادی داشتید، به خاطر این بود که حساب کار دست بقیه بازیکنان بیاید.
- اینطور نیست. ببینید مردم به جزئیات بخصوص در مورد ستارهها خیلی اهمیت میدهند. به نظر من اگر جایی وارد جزئیات شد، بعد از آن نمیتوان دیگر آن نفرات و بازیکنان را داشت و سیستم را جمع کرد و به نوعی دو سر باخت میشویم. بازیکن حرفهای هم باید همینگونه عمل کند. بعضاً بازیکن و مربی تحت تأثیر مردم و رسانه، مقابل هم قرار گرفتهاند اما نتیجه آن، دیالوگ خوبی نبوده و این تبعات را دارد. مردم ستارههای خود را دوست دارند اما اینگونه مسائل روی دیدگاه آنها تأثیر میگذارد. کادر فنی باید هوشیار عمل کند تا دیدگاه مردم به ستارهها هیچوقت تغییر نکند.
* این دیدگاه شما خلاف خیلی از مربیان دیگر در بسکتبال و دیگر رشتهها است؛ آنها مسائل را بازگو و به نوعی شفاف سازی میکنند.
- این نظر من است. شاید یک کادر فنی دیگر، خلاف این نظر را داشته باشد. به هر حال مربیان داخلی و خارجی میتوانند تیم ملی متفاوت از این داشته باشند.
* البته به جز شما، هیچ یک از همکاران تان هم صحبتی در مورد حواشی نداشتند. آنها را منع کرده بودید؟
- من خواسته بودم همکارانم از اظهارنظری که به آنها ارتباطی ندارد، خودداری کنند. از فدراسیون هم خواسته بودم از پرداختن به مسائلی که مرتبط با آنها نیست، صرفنظر کند و همه آنها را به عهده من بگذارد. فکر میکنم در آن شرایط میتوانستم موضوعات را با ظرافت خاص بیان کنم. به هر حال بازیکنان جوان هستند اما گاهی رسانهها به گونهای آنها را تحت فشار قرار میدهند تا صحبتهایی را مطرح کنند. همین صحبتها به ضررشان تمام میشود. در صحبت خصوصی که با بسیاری از بازیکنان داشتم، متوجه شدم که مطرح کردن برخی صحبتها از طرف آنها در شرایطی بوده که تحت فشار بودهاند.
* نظر شما قابل احترام است اما عدم شفافسازی باعث ابهامات زیادی ایجاد کرده و اینکه بیشتر از هر مسئله مهمی، موضوعات مرتبط با حامد و ارسلان پیگیری میشود.
- این به دلیل اتفاقات رخ داده در دیگر رشتهها است و اینکه خیلی از مسائل رسانهای میشود. من این شیوه را نمیپسندم. کدام فدراسیون و مربی عاقلی علیه بازیکن خود صحبت میکند یا برعکس و به قولی افشاگری میکنند. ممکن است بازیکن یا مربی تحت فشار مربی و شرایط خاص، حرف بزنند اما همه بعدها اقرار میکنند که اشتباه کردهاند.
* به هر حال باید مشخص باشد که دلیل کنار رفتن یک بازیکن مثل ارسلان کاظمی چیست. همانطور که میدانیم صمد به دلیل فعالیت خارج از کشور و دور بودن از فعالیت باشگاهی، ترجیح داد که در ترکیب تیم ملی نباشد.
- شاید خیلیها این بازیکن را بر اساس فعالیت باشگاهی و مسائل اخلاقی تائید کنند اما نظر کادر فنی مسائل و ایراداتی وجود داشته اما به خودم اجازه نمیدهم در موردشان حرفی بزنم. فکر نکنید نمیخواهم پاسخ شما را بدهم، واقعاً در زندگی شخصی خودم هم با فرزندانم که بسکتبال بازی میکنند، همین گونهام. وقتی آنها در این مورد سوال میپرسند، جوابی نمیشنوند. به هر حال این یک نتیجهگیری در کادر فنی بوده است. نمیخواهم بگویم فلان بازیکن با تفکرات من همخوانی ندارد چون قطعاً در جای دیگر و برای یک مربی دیگر تأثیرگذار میشود.
* شما تصمیماتی گرفته اید که انتقادات زیادی را ایجاد کرده اما حاضر نیستید در مورد دلایلش صحبت کنید فقط به خاطر اینکه دیدگاه دیگر مربیان در مورد بازیکنان تغییر نکند؟
- خیلی مسائل است، در کل اینکه تیم ملی شرایط خود را دارد و پیشانی بسکتبال به حساب میآید. این تیم باید برای بازیکن کِشِش زیاد داشته باشد. در کشورهایی مثل ایتالیا و آرژانتین، ورزشکاران رشتههای مختلف، نگاه خاصی به تیم ملی کشورشان دارند. حداقل همه مردم تیم ملی فوتبال این دو کشور را دیدهاند. بازیکنان در آن از همه چیز خود میگذرند. باید در تیم ملی بسکتبال ایران هم همینگونه باشد. چگونگی احترام برای لباس تیم ملی و توجه به سرود و … برایم اهمیت دارد.
* همین بازیکنان که با تصمیم شما از تیم ملی دور شدند هم سوابق خوبی در تیم ملی بسکتبال دارند.
- حافظه من کوتاهمدت نیست. این بازیکنان تأثیر زیادی در موفقیتهای گذشته بسکتبال داشتهاند. اینها در بسکتبال رشد کردهاند اما به پیچیدگیهای اجتماعی اشراف ندارند. شاید اگر یک نفر را از خیابان بیاورند، نسبت به بازیکنان بسکتبال که هیکل درشتی هم دارند، از پیچیدگیهای اجتماعی اطلاعات بیشتری داشته باشند چون با آن مرتبط و در تماس هستند. فراموش نکنید این بازیکنان زندگی دارند. پس از اتمام دوره بازیگری، وارد عرصه مربیگری یا مدیریت میشود.
* یعنی در نظر گرفتن آینده بازیکنان هم در امتناع شما از گفتن برخی مسائل بی تأثیر نبوده است.
بله. باید از گذشته درس گرفت. شاید من خودم این اشتباه را زیاد مرتکب شدم اما دیگر تکرار نمیکنم. این بازیکنان در آینده، بسکتبال ایران را اداره میکنند؛ آنها تجربیات خارج از کشور دارند که همین الان هم مورد استفاده است. این بازیکنان میتوانند بسکتبال ایران را از نظر فنی و مدیریتی جلو ببرند.
* از نظر شما آینده این بازیکنان خیلی بزرگ است با این حال آنها را کنار گذاشتید. کمی عجیب نیست؟
- بازهم می گویم امکان دارد این بازیکنان بسکتبال کشور را به دست بگیرند اما در عین حال تفکر فنی خود را اعمال میکنم و میگویم در این تفکر جایی ندارید با این حال نمیخواهم با آینده آنها بازی شود و به همین دلیل حرفی نمی زنم. ببینید پرداختن به یک مسئله مثل کنار گذاشته شدن از ترکیب تیم ملی برای بازیکنی که ۲۰ سال است فعالیت دارد، به المپیک و مسابقات جهانی رفته، بارها باعث قهرمانی تیم باشگاهی خود شده و مردم، او را میشناسند، در سرنوشتش تأثیر میگذارد بنابراین سعی میکنم آن را کوچک جلوه دهم.
* زمانی که نام ارسلان را از فهرست ملیپوشان خط زدید یا وقتی که به حامد حدادی با وجود اعلام آمادگی برای پیوستن به تیم ملی «نه» گفتید. چقدر به نتیجه نهایی فکر میکردید و اینکه این تصمیمات در کسب سهمیه جهانی تأثیر منفی داشته باشد.
- بعضاً به خاطر تصمیماتم انرژی خیلی زیادی از دست میدهم و از جمله همین تصمیمات؛ شاید وقتی مجبور باشید در مورد فردی که با او کار کردید و قلباً دوستش دارید، تصمیمی اینگونه بگیرید آن هم در راستای منافع تیم ملی، فشار زیادی را تحمل کنید اما باید به این فکر کرد این تصمیم در مقابل نتیجه، چقدر سودمند است.
* فکر میکنید تصمیم شما آنقدر درست بود که به هر نتیجهای میارزید حتی اگر باعث میشد تیم ملی از سهمیه جهانی باز بماند؟
- بله؛ میارزید.
* این مسائل اما در مجموع این نگرش را برای برخی ایجاد کرده که مهران شاهینطبع نسبت به نفراتی مانند ارسلان کاظمی و حامد حدادی موضع دارد.
- به هیچ عنوان اینطور نیست. اگر کسی برای باخت کشورش در هر زمینه اجتماعی، اقتصادی، هنری و از جمله ورزش خوشحال شود و در این راستا حرکت کند باید به درون خودش وارد شده و آن را زیر سوال ببرد؛ حتی اگر منِ شاهینطبع باشم. اگر اختلافنظری وجود دارد، ارزش این را ندارد که تیم ملی ببازد.
* یعنی موضعی ندارید؟
- نه؛ حذف این بازیکنان به دلیل مسئله شخصی نبوده بلکه در قالب یک مسئله سیستمی انجام شده است. اگر هم اختلافنظری بوده اختلاف سیستمی بوده کما اینکه طی ۱۴ ماه گذشته هیچ برخورد و تنشی با هیچ یک از بازیکنان نداشتهام.
* حتی با ارسلان کاظمی و حامد حدادی؟
- نه با این بازیکنان و نه با هیچ بازیکن دیگری، بحثی نداشتهام. اختلافنظرهایی بوده که در مورد آنها صحبت شده اما به صورت خصوصی؛ در کل در مورد برخی مشکلات و اختلافنظرها با همه بچهها اما به صورت جداگانه گفتوگو کردهام. خود بازیکنان اگر غیر از این بوده، بیایند و بگویند.
* فدراسیون هم با بازیکنی موضعی ندارد که در تصمیم شما تاثیرگذاشته باشد؟
- هرگز؛ این اختلاف نظرها طبیعی است. هابیل و قابیل هم برادرانی بودند که با هم اختلاف داشتند. فدراسیون با هیچکس عناد ندارد. خیلیها که منتقد هم هستند، من دیدهام که به فدراسیون میآیند و صحبت میکنند.
* منظورتان از مسائل سیستمی چیست؟ به هر حال تصمیمات بر اساس نظر و سلیقه شما اتخاذ میشود.
- مثلاً ممکن است یک روز هوای سالن خوب نبوده، یک روز غذای رستوران بد بوده، یک روز فشار تمرین بالا بوده و … با همه اینها هیچوقت مقابل بچهها نایستادم؛ آنها هم همینطور، این شیوه کار من است که در تیمهای باشگاهی هم اجرا میکنم. به هر حال گاهی مجبور هستیم به دلیل مسائل فنی و محدودیتها، برخی بازیکنان را کنار بگذاریم اما دلیلش این نیست که آنها خوب نیستند بلکه به این دلیل است که بازیکنان منتخب، بهتر بودند.
* نفراتی مثل ارسلان کاظمی و حامد حدادی در فهرست آتی شما برای جامجهانی چه جایگاهی دارد؟
- کار تیم ملی برای انتخابی جام جهانی تازه تمام شده و بازیکنان هم فعلاً درگیر فعالیت باشگاهی هستند. ما هم برنامههای آمادهسازی را دنبال میکنیم. هنوز در مورد بازیکنان با همکارانم در کادر فنی صحبت نداشتهام اما سعیام این است که بهترین تصمیم را بگیرم که به نفع بسکتبال باشد.
* شخص شما به عنوان سرمربی، راهکاری برای این بازیکنان و بازگشتشان به تیم ملی دارید یا اصلاً فکر میکنید عمر بسکتبال آنها تمام شده است؟
- در بسکتبال سن معنا ندارد، آمادگی بازیکن و مسائل روانشناختی مهمتر است. قطعاً اگر بخواهیم در جامجهانی خوب بازی کنیم باید تیمی خوب در اختیار داشته باشیم که از نظر شرایط روانی، تحمل مسائل مختلف و همبستگی میان بازیکنان ایدهآل باشد. فقط با «اسم» نمیتوان بازی کرد. باید بدانیم که تیمهای مقابل ما قوی هستند و خیلی از اوقات برای تیمهای خیلی قوی هم با وجود داشتن بازیکنان خوب، اتفاقات مورد نظر رقم نخورده است.
* شنیده شده قرار است نشستی با بازیکنانی که طی اردوهای گذشته حواشی زیادی پیرامون شأن ایجاد شد، داشته باشید.
- نه اصلاً چنین چیزی نیست. واقعاً در این مورد هیچ مسئلهای را نشنیدهام.
* خودتان به لزوم چنین برنامهای برای تمام شدن خیلی از حرف حدیثها فکر نمیکنید.
- همیشه با بازیکنان صحبت کردهام. جالب است بدانید بعد از مطرح شدن خیلی از حواشی و وقتی با بازیکنان صحبت میکنیم، هر دو طرف متعجب میشوند چون اصلاً صحت نداشته است.
* فکر نمیکنید در این مقطع و با توجه به حساسیت موضوع، پادرمیانی بزرگترها ضرورت داشته باشد؟ یعنی لازم باشد فدراسیون ورود کند.
- اگر بخواهیم بازیکنانی دعوت کنیم و ضرورتی حس شود، حتماً صحبت میکنیم و همیشه هم از کسانی که مثبت هستند، استقبال میکنیم اما در مجموع برخی اتفاقات و تصمیمات خیلی بزرگ نیستند، فقط بزرگ جلوه داده میشوند.
* انصافاً این موضوع کوچکی نبود، چرا که خیلیها بسکتبال ایران را با این بازیکنان میشناسند.
- در بسیاری مقاطع دیگر هم برخی بازیکنان نبودند اما هیچکس هم زیر سوال نرفت مثل زمان بچیروبیچ؛ بعضاً وارد این قضایا میشوند بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشند. فقط از نامها استفاده میکنند اما حتی بازی آنها را ندیدهاند و نمیتوانند عملکردشان را تحلیل کنند. بعضی بدون اطلاع وارد جریان میشوند.
* شما گفتید اگر اطمینان داشتید تیم ملی در غیاب ستارهها کسب سهمیه نمیکرد، باز هم روی تصمیم خود بودید. از این صحبت میتوان اینگونه استنباط کرد که شما به نامها اصلاً متکی نیستید و آن را برای جامجهانی هم اعمال میکنید.
- فعلاً تصمیمی نگرفتهام اما جامجهانی را به خوبی میشناسم و میدانم چه کیفیتی دارد. نباید برای چنین تورنمنتی، احساسی عمل کرد. ضمن احترام به نظر همه کارشناسان و مردم، تلاش میکنیم تخصصیتر و کارشناسیتر مسائل را ببینیم و تصمیم بگیریم. در جامجهانی فقط با بازیکن خوب و تمرین خوب، میتوانیم نمایش قابل قبول داشته باشیم.
* نفراتی که بسکتبال با آنها موفقیتهای زیادی کسب کرده جزو بازیکنان خوب موردنظر شما هستند؟
- بازیکنانی که اسم و رسمی دارند، پشت سرشان اتفاقاتی رقم خورده است. همین بازیکنانی که شما از آنها اسم میبرید، همچنان و با وجودی که سنشان بالاتر رفته، پرتلاش هستند و خوب تمرین میکنند و نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد اما با همه اینها بازیکن باید کار خود را انجام دهد. مطمئن باشید اگر تصمیمی گرفته میشود، عکسالعمل بازیکنان را هم در نظر میگیریم. اینکه تصمیمی باعث عکسالعمل و بیانگیزگی دیگر بازیکنان شود را در نظر داشتیم.
* در کل بازیکنان جوان در چشمانداز شما چه جایگاهی دارند یا اینکه حداقل برای جام جهانی بیشتر روی نامها تکیه خواهید داشت.
- به نظرم معیارهای مختلفی تأثیرگذار است. تیم ملی جای بهترینهاست. تأکید همه مربیان بر این است اما من این را اضافه میکنم که تیم ملی جای بهترینها از نظر اخلاقی، فنی، انضباطی و … است. سوابق خوب، شرکت منظم در تمرینات، آرامش خوب، ارتباط خوب و… از جمله عوامل تأثیرگذار است که برای جام جهانی هم ملاک هستند.
*اگر در دوره مدیریت محمود مشحون بودید، باز هم این تصمیمات را میگرفتید؟
- بله قطعاً همین کارها را انجام میدادم.
* در این دوره و در رابطه با تصمیمات اتخاذ شده، شما رئیس فدراسیون را قانع کردید یا برعکس؟
- اصلاً بحث این مسائل نبود. در مورد مسائل مختلف، صحبت میشود و مدیریت هم بر اساس شرایط و وظایف، اختیار را به کادر فنی میدهد که برنامههای خود را پیش ببرد. رئیس قبلی بسکتبال هم در هیچ مقطعی نظر خود را به ما دیکته نمیکرد و مدیریت فعلی هم همین ویژگی را دارد.
* اما مدیریت مشحون و طباطبایی یکی نیست و این موضوعی است که خودِ رامین طباطبایی هم در مصاحبه اخیر با خبرنگار مهر به آن اشاره کرده است.
- قبول دارم اما در رابطه با تیم ملی همیشه محمود مشحون، اختیار را به کادر فنی میداد و در کل حمایت کامل از تیم داشت؛ همان روشی که رئیس فعلی فدراسیون هم دنبال میکند.
* شما و رئیس فدراسیون بارها در گفتوگوهای خود به تشکیل نسل جدید اشاره داشتید و حرکت در این مسیر؛ قطعاً در پسِ این صحبتها، برنامههای وجود دارد.
- شرایط به گونهای است که نیاز به پشتوانه بهتر داریم. به دلایل مختلف و طی سالهای گذشته پشتوانهسازی در کشور متوقف شده و یک عامل هم باعث آن نبوده است. در خیلی از استانها فعالیت بسکتبالی انجام نمیشود. باید در زمینه آموزش عملکرد بهتری داشت. به مربیان آموزش داده شود که بازیکنان را زیر نظر داشته باشند البته وزارت آموزش و پرورش هم مانند گذشته نیست همانطور که در دانشگاهها خیلی مثل گذشته فضای بسکتبال نیست. لیگ هم در دو، سه سال گذشته نسبت به قبل ضعیف شده است. در کنار این عوامل، شرایط اقتصادی هم در ضعیف شدن پشتوانهسازی بیتأثیر نبوده است درحالیکه ما استعدادهای خوبی داریم.
* اینکه تیم ملی طی سالهای گذشته به نفرات ثابتی تکیه داشت، چقدر در کُند بودن روند پشتوانهسازی تأثیرگذار بوده است؟ البته «درک باورمن» در یک مقطع بازیکنان بزرگی را از تیم ملی کنار گذاشت که بعضاً دوباره دعوت شدند.
- به نظر من، «باورمن» تغییرات زیادی در تیم ملی ایجاد نکرد، او برخی بازیکنان جوان را به ترکیب تیم اضافه کرد اما کماکان از بقیه بازیکنان استفاده میکرد.
* اما در یک مرحله چند بازیکن کنار گذاشته شدند.
- من خوب میدانم که کنار رفتن همه این بازیکنان، تصمیم باورمن نبود؛ او فقط یک بازیکن را کنار گذاشت. سایر نفرات یا به خواست خودشان رفتند یا کلاً مهاجرت داشتند. من در جریان ریز مسائل بودم.
* به جام جهانی بپردازیم و حضور تیم ملی در این رویداد؛ اردوی تیم ملی از چه زمانی آغاز میشود؟
- قاعدتاً باید منتظر پایان لیگ باشیم که ۱۵ اردیبهشت است، بعد از آن به بازیکنان چند روز استراحت میدهیم و سریع وارد اردو میشویم. البته این روزها هم تمریناتی داریم؛ برخی جوانان را به اردو دعوت کردهایم و وضعیت آنها را زیر نظر داریم. بعد از نوروز هم یکسری بازیکنان زیر ۲۱-۲۰ سال را زیر نظر میگیریم.
* برنامه آماده سازی شما برای ۶ ماه آینده چیست؟
- اقداماتی انجام دادهایم و تقریباً تا قبل از شروع سال جدید، ۸۰-۷۰ درصد برنامه نهایی میشود. با ۱۸-۱۷ کشوری که در جامجهانی حضور دارند از جمله فرانسه، کرواسی، لیتوانی، آلمان، ترکیه و … مذاکره داشتهایم و قولهایی گرفتهایم که در تورنمنت آنها شرکت کنیم یا در ایران تورنمنتی با حضور آنها داشته باشیم. البته فعلاً حضور در تورنمنت چین که درست قبل از جامجهانی برگزار میشود، قطعی است.
* فکر میکنید مهمترین اولویت طی ماههای آینده چه مسئلهای باید باشد تا به آمادهسازی بهتر تیم ملی کمک کند؟
- انجام بازی تدارکاتی خیلی زیاد اهمیت دارد. باید با تیمهای سطح بالا که در جامجهانی حضور دارند، دیدار تدارکاتی داشته باشیم. تجربه نشان میدهد زمانی که در میادین بزرگ مثل جامجهانی، نمایشی خوب داشتهایم، به خاطر دیدارهای تدارکات قبل از آن بوده است.
* لیگ برتر به پایان مرحله گروهی رسیده است. کیفیت مسابقات را چطور دیدید؟
- کیفیت برخی تیمها به دلیل شرایط اقتصادی خوب نیست ضمن اینکه تعداد بازیها خیلی کم است البته خود فدراسیون هم به این نتیجه رسیده که برای فصل آینده شرایطی فراهم کند که حداقل ۵۰ بازی در فصل داشته باشد.
* پیشنهادی در این زمینه داشتهاید؟
- برای ردههای پایه و لیگ یک پیشنهاداتی داریم اما در مورد لیگ برتر، مدیران باشگاهها باید نظر بدهند. فعالیت فدراسیون و سازمان لیگ هم اهمیت دارد اما حداقل نیازی به داشتن لیگی باکیفیت، برگزاری تعداد بازی بالا است.
* برای سال آینده چه برنامهای دارید؟ البته قرارداد شما با تیم ملی تمدید شده و قاعدتاً بیشتر فعالیت شما روی این تیم متمرکز میشود.
- قرارداد مربیان داخلی در همه رشتهها سروسامان زیادی ندارد. من هم کارم را انجام میدهیم.
* فکر میکنید برخلاف امسال که در لیگ برتر، تیمداری نکردید، سال بعد بتوانید تیمی در مسابقات باشگاهی داشته باشید؟
- امسال شرایط به گونهای بود که وقتی کار تیم ملی را شروع کردیم، اصلاً فرصتی برای پرداختن به فعالیت باشگاهی نبود. از طرفی، شرایط با پتروشیمی هم به گونهای شد که نتوانستیم ادامه همکاری داشته باشیم. برای سال آینده هم باید ببینیم وضعیت چطور میشود.
* فکر میکنید تیم ملی بسکتبال در جام جهانی چه عملکردی داشته باشد.
- بسکتبال متحول شده و سطح کشورهای جامجهانی هم بالاست. امیدوارم نسبت به دو دوره قبل در جامجهانی چین بهتر باشیم و بازیهای بهتری ارائه دهیم البته که خیلی مسائل در کنار چگونگی آماده سازی تیم ملی تأثیرگذار است.
* سپاس از وقتی که گذاشتید.
- من هم از شما ممنونم. بازهم تاکید میکنم تصمیماتمان برای بسکتبال است و با هیچ فردی هم موضع نداریم. از بهترینها هم برای تیم ملی بهره می بریم.
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