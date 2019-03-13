میزان مصرف شکر در استان کرمان ۶۹ هزار تن است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سعیدی عصر چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار که با حضور معاون امور صنایع و معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برگزار شد، اظهار داشت: تولید گوشت قرمز در استان کرمان ۲۲ هزار و ۸۰۰ تن، سرانه مصرف هر نفر ۱۱ کیلو و مصرف گوشت قرمز استان ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن است.

وی یکی از دلایل کمبود تولید گوشت قرمز در استان کرمان را خشکسالی ذکر و تصریح کرد: ۸۵ درصد استان کرمان با خشکسالی شدید رو برو است به همین دلیل دام ها از مراتع جمع آوری شده اند.

رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان یکی دیگر از دلایل کمبود گوشت در این استان را قاچاق دام دانست و بیان کرد: طی این مدت ۱۲۹ تن گوشت گوساله که ۵۴ تن به صورت منجمد شده، ۸۵ تن گرم و همچنین ۲۳۴ تن گوشت گرم گوسفندی وارد استان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: درخواست داریم ۲۰۰ تن گوشت گوساله منجمد و ۵۰ تن گوشت گوسفند وارد استان شود.

وی عنوان کرد: ۶۹ هزار تن مصرف شکر استان کرمان است و ما برای تامین شکر تا ۲۴ بهمن ماه هیچ مشکلی نداشتیم به نظر می رسد مشکل شکر مربوط به تحویل شکر در کارخانه است.