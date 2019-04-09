گردشگری ارزان و خاطره انگیز برای تهرانی ها/ بهار دماوند را ببینید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اماکن بسیار زیبایی در شرق استان تهران وجود دارد، که بازدید از آنها به ویژه در هوای دل انگیز بهاری خالی از لطف نیست، شکوه آبشارها، قله‌ها و دشت‌های رنگارنگ در کنار روستاهای تاریخی چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره کرده و تمدن قدیمی ایران اسلامی را به رخ گردشگران می‌کشد.

دماوند زیبا را باید در بهار گشت و دید، جاذبه‌های منحصر به فرد دماوند را به نگین گردشگری طبیعی و تاریخی در شرق استان تهران مبدل کرده است.

هرسال بازار گشت و گذارها در فصل بهار زیاد می‌شود، در شهرستان زیبای دماوند، می‌توان گردشگری شاد و ارزان را تجربه کرد، روستای «آئینه ورزان» در ۱۷ کیلومتری دماوند می‌تواند یکی از اهداف خوب گردشگری ارزان برای تهرانی‌ها باشد.

آب و هوای پاک و چشم انداز زیبا در بالای این روستا اولین چیزی است، که نظر همه را به خود جلب می‌کند، صدای آبشار این روستا نیز دلنشین است.

دهیار آئینه ورزان در گفتگو با خبرنگار مهر قدمت این روستا را بیش از ۲ هزار سال دانست و افزود: این روستا مردمان صمیمی و طبیعتی باصفا دارد.

سلطانی آب و هوای مناسب را از ویژگی‌های روستای آئینه ورزان دانست و گفت: این روستا آب خوبی دارد، از همه مسافران بهاری برای سفر به روستای آئینه ورزان دعوت می‌کنیم، اگر این روستا را یک بار ببینید، قطعاً نمی‌توانید، از آن دل بکنید و همواره به آن سفر خواهید کرد.

افزایش ۸۰۰ نفری ظرفیت اقامت در دماوند

قدم زدن در کوچه باغ‌های قدیمی این روستا و مشاهده بناهای تاریخی مسجد جامع، عمارت تاریخی، خانه تیرچوبی و امام زاده عبدالله (ع) از دیگر اماکن گردشگری است، که می‌تواند برای مسافران جذاب باشد.

خانمی که از تهران برای گردش و بهره بردن از هوای دلپذیر بهاری به «آئینه ورزان» سفر کرده بود، به خبرنگار مهر گفت: ما هر چند ماه یک بار برای زیارت به امام زاده عبدالله (ع) آئینه ورزان می آییم، دوستان این مکان را به ما معرفی کردند، جای بسیار قشنگی است و یکی از مقاصد همیشگی سفرهای ما شده است.

در عین حال اگر در فصل بهار به شهرستان دماوند سفر کردید، بازدید از اماکنی همچون برج «شیخ شبلی» دماوند، حمام‌های سنتی، مسجد جامع و امام زاده هاشم (ع) را از دست ندهید و از سوغاتی‌های آن نیز غافل نمانید.

فرماندار دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پذیرش اسکان مسافران در شهرستان دماوند نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰۰ نفر افزایش یافته و در حال حاضر ظرفیت اسکان یک هزار و ۸۰۰ نفر برای استراحت شبانه را در دماوند داریم.

مجید صفری گفت: در این شهرستان بیش از ۱۸ واحد بوم گردی تجهیز و آماده بهره برداری شده و این اقامت گاه‌های بوم گردی بیش از ۴۰۰ نفر ظرفیت پذیرش دارند.

برج شیخ شِبْلی نمونه‌ای از معماری رازی

این افزایش ظرفیت گردشگران در قله استان تهران، یعنی شهرستان دماوند در حالی صورت می‌گیرد، که این شهرستان از نظر آثار تاریخی نیز همانند آثار طبیعی غنی است و می‌توان در یک برنامه ریزی دقیق سفری ۲ یا ۳ روزه در دماوند داشت و از دیدنی‌های این شهرستان مانند برج شیخ شبلی لذت برد.

برج شیخ شِبْلی ازجمله اماکن دیدنی و تاریخی دماوند و متعلق به دوره سلجوقی بوده و در مجاورت طبیعت بکر دماوند و در بین دو محله قدیمی این شهر به نام‌های «قاضی» و «فرامه» مورد استقبال گردشگران در منطقه است، که ارتفاعی در حدود ۱۰ متر دارد، که سقف گنبدی برج از بیرون به شکل هشت ضلعی ولی از داخل به صورت دایره دیده می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در خصوص این اثر تاریخی به خبرنگار مهر گفت: شیخ شبلی از حکام دماوند بوده که در آن زمان از سوی حاکم طبرستان به این سِمت منصوب شده است.

دلاور بزرگ نیا گفت: این بنا به شیوه رازی که از شیوه‌های رایج دوران سامانی، سلجوقی و خوارزمشاهی است ساخته شده است و زیبایی‌های معماری ایرانی را برای مخاطب دارد.

وی با بیان اینکه برج شیخ شبلی دارای ۲ لایه پوشش است، گفت: پوشش اصلی این برج در درون پوشش خارجی فعلی واقع شده است.

بزرگ نیا سبک ساخت این برج را «سردابه» عنوان کرد و افزود: در این برج با استفاده از چند پله از ورودی برج می‌توان به قسمت سردابه دست پیدا کرد.

امام زاده هاشم (ع) دماوند متعلق به دوره صفویه

بقعه امام زاده هاشم (ع) از دیگر اماکن مذهبی و گردشگری دماوند است، که به دلیل قرار گرفتن در مجاورت محور مهم هراز دسترسی بسیار آسانی دارد.

این امام زاده منسوب به یکی از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است، که بقعه فعلی آن در دوران صفویه بنا شده است.

بنای فعلی آرامگاه امامزاده هاشم و حسینیه مجاور آن، ساختمانی سنگی است و داخل آرامگاه آینه‌کاری شده‌است و دو منبت معرق شده نیز در ضلع شمالی و جنوبی آن قرار دارد.

زیبایی‌های ۴ فصل دماوند با بهار آغاز می‌شود و در این فصل زیبا سفر به دماوند را فراموش نکنید، چرا که دماوند به خاطر تاریخ غنی و طبیعت بکر و جغرافیای متنوع در کنار یکی از هفت آتش‌فشان معروف دنیا، کوه دماوند جاذبه‌های فراوانی برای حضور گردشگران فراهم ساخته است.