حضور ۲۸ تیم در مسابقات مناطق فوتسال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مسابقات مناطق فوتسال کشور در رده سنی بزرگسالان (دسته سوم) از روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه با حضور ۲۸ تیم در چهار گروه برگزار می‌شود.

در گروه اول که به میزبانی آذربایجان شرقی شهرستان مرند است تیم‌های بیمه البرز مرند، عقاب تبریز، دانشگاه آزاد موکریان بوکان، امید مشاور بیله سوار، چاپ معلم سنندج، شهرداری خدابنده و شاهین دره شهر به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

گروه دوم به میزبانی گلستان شهرستان علی آباد کتول است که در این گروه شهدا مدافع حرم علی آباد کتول، زندی بتن کلادرشت، دخانیات گیلان، کیان تات اسفرورین، آتیه حساب البرز و پدیده کرد کوی با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

گروه سوم به میزبانی استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر می‌باشد که تیم‌های شاهین شهر نوین اصفهان، پیشگامان بیرجند، صدرا زاهدان، پرسی ایران گاز، پیشروان فریدون شهر، پتروشیمی لرستان، منصوری شاد کاشان و کیان اسلامشهر در این گروه به مصاف هم می‌روند.

گروه چهارم نیز استان بوشهر، شهرستان جم میزبان است که تیم‌های تلاش جم، پیام عامری دیلم، فولاد هرمزگان، دانشگاه آذین شوشتر، احسان زاهد شهر فساء، همسفر لرستان و آیندگان هرمزگان به رقابت می‌پردازند.