به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده گفت: امتحانات هماهنگ در پایه ششم برگزار خواهد شد و در مناطق سیل‌زده با تصمیمی که در شورای عالی آموزش و پرورش گرفته شده است، در صورت لزوم سوالات برای مدارس از طریق الکترونیکی ارسال می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات در شیوه‌نامه ارزشیابی توصیفی، خاطرنشان کرد: بر اساس تکلیفی که شورای عالی آموزش و پرورش کرده بود، جلسات تخصصی برای بازبینی و آسیب‌شناسی شیوه‌نامه ارزشیابی توصیفی برگزار شده است و نسخه اولیه شیوه‌نامه اصلاح شده و به زودی در یک جمع علمی مجدداً اعتباربخشی خواهد شد تا در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح گردد.

معاون آموزش ابتدایی در پاسخ به اینکه برای سال تحصیلی آینده چه تغییراتی در کتب درسی دوره ابتدایی داریم، گفت: این بخش مربوط به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است که باید برای سال تحصیلی آینده تصمیم بگیرد.

حکیم زاده در پایان بابیان اینکه در دوره ابتدایی با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم، تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان اعلام کرده که ۲۰ هزار معلم در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد داد و البته برای ۵۰ هزار معلم دیگر هم مجوز استخدام گرفته‌اند و امیدوارم با توجه به اینکه در سند تحول بنیادین آمده است که اولویت تخصیص منابع انسانی با دوره ابتدایی است و چون این دوره پایه و فونداسیون آموزش و پرورش است درصدی از این نیروها در دوره ابتدایی به کار گرفته شوند.