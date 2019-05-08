دانشگاه جوار صنعت در دستور کار دانشگاه آزاد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، دکتر محمدمهدی طهرانچی در نشست رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با وزیر و معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کشور نیازمند الگوی تربیت نیروی انسانی از دوره دبستان تا دکتری است، گفت: در حال حاضر ساختار نظام تربیتی نیروی انسانی به واسطه تعدد و تکثر نهادهای ذیربط یکپارچه نیست و دانشگاه آزاد اسلامی تنها نهاد آموزشی و تربیتی است که یک نظام آموزشی یکپارچه از دوران دبستان تا تحصیلات تکمیلی و دکتری تخصصی در اختیار دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه آموزش رسمی عمومی، فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های تخصصی را در تمام سطوح ارائه می‌کند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی زیرساخت‌ها و توانمندی‌هایی در اختیار دارد که سایر نهادهای آموزش عالی از آن بی‌بهره هستند و این دانشگاه به تنهایی ۳۸ درصد آموزش عالی کشور را تأمین می‌کند، این در حالی است که برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی همچون علوم و تحقیقات، اصفهان (خوراسگان)، تهران مرکزی و تهران جنوب از لحاظ امکانات، زیرساخت‌ها، تجهیزات و اساتید در بهترین سطح کیفی و هم‌تراز با دانشگاه‌های برجسته کشور مانند دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ویژگی دانشگاه آزاد اسلامی این است که حتی یک ریال بودجه دولتی هم دریافت نمی‌کند و با پول مردم ایجاد شده و از محل شهریه‌های دانشجویان توسعه یافته و اداره می‌شود. این دانشگاه دارای ۱۷ هزار هکتار زمین، بیش از ۲۵ میلیون متر مربع ساختمان، ۲۵ هزار عضو هیأت علمی تمام وقت و ۴۰ هزار مدرس نیمه وقت است که در مسیر توسعه آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص گام برمی‌دارد.

وی با بیان اینکه آموزش در کنار کسب مهارت یکی از اهداف و برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی است، خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که دانشگاه آزاد اسلامی را متفاوت از سایر مؤسسات آموزش عالی کرده، آموزش در کنار مهارت‌آموزی و کسب علم در کنار کسب مهارت است که این موضوع در سایر بخش‌های نظام آموزش عالی وجود ندارد و عمدتاً افرادی که در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند فقط کسب علم می‌کنند و مهارت‌های لازم را متناظر با کسب علم نمی‌آموزند.

طهرانچی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل مردمی بودن، خیلی سریع‌تر از بخش‌های دیگر که با بودجه نفت اداره می‌شوند، واکنش مردم را نسبت به مسائل درک می‌کند و رفتار مردم به سرعت بر روی شرایط درونی دانشگاه تأثیر می‌گذارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تغییر ساختار این دانشگاه در دوره مدیریتی جدید، تاکید کرد: متناسب‌سازی ساختار دانشگاه در سطح سیاست‌گذاری و براساس ماموریت‌هایی که برای نظام آموزش‌عالی در کشور طراحی شده و ایجاد معاونت‌های تخصصی در حوزه دانش، یکی از کارهایی است که در دوره جدید دانشگاه آزاد اسلامی پیگیری و انجام شده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی طرح پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه‌ای (پایش) در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های طرح پایش این است که نظام تولیدات علم در دانشگاه آزاد اسلامی را با حل مسائل کشور همسو می‌کند و از لحاظ کیفی، پژوهش و تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی را تحت نظارت قرار می‌دهد. این کار موجب افزایش کیفیت تولید علوم خواهد شد و از تقلب علمی جلوگیری می‌کند.

طهرانچی با بیان اینکه اکنون بیش از ۴۰ هزار زمینه پژوهشی در قالب طرح پایش احصاء شده و بیش از ۱۰ هزار زمینه پژوهشی در سامانه پایش بارگذاری شده است، گفت: همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از مهرماه ۹۸ باید موضوع پایان‌نامه های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری خود را از نظام پایش انتخاب کنند.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از چالش‌های ملی و منطقه‌ای در نظام پایش شناسایی و احصاء شده است؛ به عنوان نمونه موضوع کفش و چرم در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی پیگیری می‌شود یا پژوهش درباره برخی موضوعات گسترده مانند دریا به صورت کنسرسیومی و توسط چند استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه جوار صنعت یکی دیگر از موضوعات در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: در این الگو، دانشجویانی که در دانشگاه‌های جوار صنعت تحصیل می‌کنند، همزمان با تحصیل در کارخانه و صنایع نیز اشتغال دارند و مهارت آموزی می‌کنند و تاکنون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز دهق در استان اصفهان و واحد میبد در استان یزد به عنوان دانشگاه جوار صنعت انتخاب شده‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با صنعتگران اظهار داشت: در جلساتی که با واحدهای صنعتی و کارخانجات داشتیم، گلایه و دغدغه صنعتگران متناسب نبودن خروجی دانشگاه‌ها با نیاز صنایع و بازار کار بود. با توجه به این موضوع، ریل دانشگاه آزاد اسلامی را به سمتی تغییر خواهیم داد که دانشجویان این دانشگاه متناسب با نیاز بازار کار آموزش دیده و مهارت بیاموزند تا اشتغال آنها تضمین شود. همانطور که این کار در دانشگاه آزاد اسلامی موفق بوده و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی واحد تهران جنوب نسبت به سایر فارغ‌التحصیلان در اولویت جذب در بازار کار بودند.

طهرانچی با اشاره به اهمیت موضوع کشاورزی در کشور یادآور شد: یکی از چالش‌های جدی که در کشور وجود دارد، آموزش کشاورزی است. تاکنون مسیری که آموزش کشاورزی طی کرده، به سمتی در حرکت بوده که اگر این روند ادامه داشته باشد، در آینده با مشکلات جدی در مورد نیروی متخصص حرفه‌ای در حوزه کشاورزی مواجه خواهیم بود، بنابراین دانشگاه آزاد اسلامی طرحی را آغاز کرده که بتواند آموزش، پژوهش و خدمات فناوری علوم کشاورزی را بازمهندسی کرده و چالش غذا و امنیت غذایی را حل کرده و مدیریت کند.

وی با اشاره به کارهای زیادی که در حوزه توسعه دانش فنی پیشرو توسط دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است، افزود: از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به دانش فنی تولید بذر در واحد اصفهان (خوراسگان) یا دانش ربایتک در واحد قزوین اشاره کرد که این دانشگاه را در کنار دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرار داده و به شهرت جهانی رسانده است.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه بین‌الملل، گفت: بیش از ۱۱ هزار دانشجوی غیرایرانی که برابر با نیمی از دانشجویان غیرایرانی کشور است در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیلی می‌کنند و واحدهای بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی در دیگر کشورها نیز باعث موفقیت‌های بزرگی شده و بسیاری از مدیران ارشد این کشورها افتخار می‌کنند که فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی هستند.