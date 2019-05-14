به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، فرشید پورحاجت گفت: سال ۹۷ مسکن دچار تحولات قیمتی شد و ریسک معاملات در این بخش افزایش پیدا کرد و این امر باعث سلب اعتماد تولیدکنندگان شد.

وی ادامه داد: نقش دولت و مجلس در رونق تولید بسیار تأثیرگذار است، زیرا با اتخاذ سیاست‌های مناسب باعث به جریان افتادن تولید می‌شوند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه از بانک عامل بخش مسکن درخواست کردیم از طریق تسهیلات بانکی نقدینگی بخش خصوصی را تقویت کند افزود: از سال گذشته تولیدکنندگان مسکن به دولت اعلام کردند که به دلیل وضعیت اقتصادی، نقدینگی در دست بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است و بسیاری از آن‌ها سرمایه خود را از دست داده اند.

وی اظهار کرد: تسهیلاتی که به تولیدکندگان می‌دهند جوابگوی ساخت و ساز نیست و به همین دلیل در سال گذشته از بانک عامل بخش مسکن درخواست افزایش تسهیلات مدنی را خواستار شدیم. این بانک هنوز شروط پرداخت را مشخص نکرده است.

پورحاجت با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات باید هدفمند شود گفت: بیش از ۶۰ درصد متقاضیان مسکن خواهان مسکن کمتر از ۸۰ متر بنا هستند که باید برای متقاضیان واقعی مسکن برنامه ریزی‌های اصولی داشته باشیم و تولیدات مسکن را برای جامعه هدف خاصی در نظر بگیریم.

وی افزود: مسکن فرابخشی است و وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بافت فرسوده را برطرف کند دستگاه‌های ذی ربط باید همکاری لازم را با سازندگان داشته باشند.

فعال صنعت ساختمان ادامه داد: دستگاه‌های خدمات رسان، چون وزارت نیرو همکاری لازم را برای تأمین برق انجام نمی‌دهد، به طور مثال پروژه بازآفرینی شهری در اهواز ۸ ماه است که منتظر استعلام شرکت توزیع نیرو است و این باعث می‌شود تکمیل پروژه با تأخیر صورت گیرد و حتی در این رابطه درخواست مطالبه وجه‌های زیادی می‌کند.

وی یکی از دلایل بی استقبالی انبوه سازان برای ورود به بافت فرسوده را هزینه نوسازی شبکه خدمات عمومی اعلام کرد و گفت: هزینه نوسازی خدمات عمومی را چه کسی باید پرداخت کند؟ هیچ شرکتی برای پرداخت هزینه تمکین نمی‌کند.

پورحاجت تصریح کرد: پرداخت تسهیلات بافت فرسوده یارانه‌ای است، در ۵ سال گذشته یارانه‌ای به بخش خصوصی پرداخت نشده است.

این انبوه ساز بیان داشت: اگر قرار باشد اتفاق مثبتی در بخش مسکن صورت گیرد باید برای پرداخت تسهیلات به انبوه سازان تجدید نظر کنند. اگر اولویت ساخت وساز بر بازآفرینی شهری است باید تسهیلات ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: برای نوسازی بافت فرسوده مشکل اجرایی نداریم باید مشوق‌های زیادی برای ورود تولیدکنندگان به این بخش درنظر گرفته شود.