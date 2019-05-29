تفکر مقاومت در عمق وجود فلسطین ریشه دوانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس، تاکید کرد: مقاومت اسلامی فلسطین طی سال‌های اخیر نشانگر این است که تفکر مقاومت ضد اشغالگری در عمق وجود نسل‌های نوین فلسطینی ریشه دوانده و به پشتوانه ۷۰ سال مقاومت و ایستادگی اسلاف می‌رود تا طومار اشغالگران را در هم بپیچد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

با گذشت ۴۰ سال از نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، با ابتکار تاریخ‌ساز و تعیین‌کننده حضرت امام خمینی (ره)، مسأله فلسطین و آزادی قدس شریف امروز به یک مسأله بین‌المللی و آرمان جهانی تبدیل شده است و موجبات وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در حمایت همه جانبه از ملت مظلوم و مسلمان فلسطین را رقم زده و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی و جبهه حامی اشغالگری را علی رغم هیمنه پوشالی خود بیش از هر دوره تاریخی در ضعف و استیصال قرار داده است.

قبله اول مسلمین و مردم مظلوم فلسطین سال‌ها در اسارت و رنج به سر می‌برند و با ایثار شهدای والا مقامی ذره‌ای از مقاومت و ایستادگی در برابر جنایات رژیم اشغالگر قدس عقب نشینی نکرده اند و همواره امیدوارند تا در سایه سار این مقاومت و ایستادگی محو این رژیم را شاهد باشند و به تعبیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) فلسطین روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی قطعاً وجود نخواهد داشت.

مقاومت اسلامی فلسطین طی سال‌های اخیر نشانگر این است که تفکر مقاومت ضد اشغالگری در عمق وجود نسل‌های نوین فلسطینی ریشه دوانده و به پشتوانه ۷۰ سال مقاومت و ایستادگی اسلاف می‌رود تا طومار اشغالگران را در هم بپیچد.

تفکر راهبردی مقاومت ملت‌ها به‌ویژه پس از پیروزی و سربلندی در برابر فتنه اخیر تروریسم تکفیری صهیونیستی داعش، امروز به قدرت نرم جهان اسلام و بلکه جبهه محرومان و مظلومان عالم برابر نظام سلطه تبدیل شده است و روز قدس امسال را می‌توان نقطه عطفی در آزادسازی بیت‌المقدس و فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت بیشتر جهان اسلام و قدرت نرم امت اسلامی و آشکار ساختن رسوایی و خفت چهره نفاق و ارتجاع منطقه قرار داد.

با نگاهی به رفتارهای غاصبانه و هتاکانه رژیم صهیونیستی و نمایان شدن چهره پلید استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا طی سال‌های اخیر شاهدیم که امروز وحدت مسلمانان در سایه سار بصیرت و آگاهی ملت‌های آزادیخواه آشکارتر شده است و عمل خیانت بار انتقال سفارت شیطان بزرگ به قدس شریف نمی‌تواند آرمان مقدس مسلمین را دچار خدشه کند و این عواملی است که باعث فروپاشی هرچه سریع‌تر رژیم صهیونیستی می‌شود؛

بی‏شک حضور آگاهانه، دشمن شکن و پرشور امت اسلامی در روز قدس. جمعه پایانی ماه مبارک رمضان امسال نیز همچون همیشه، خط بطلانی بر دسیسه‌ها و القائات شیطانی ایادی استکبار خواهد کشید که برآنند تا اتحاد و انسجام ملت‌های مسلمان را خدشه‌دار کرده و به نیات پلید خود دست یابند، اما آزادی خواهان در سرتاسر عالم اثبات خواهند کرد که این روز، مظهر وحدت امت اسلامی در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و روز به اهتزاز درآوردن پرچم قدس شریف خواهد بود.

کارکنان متخصص و متعهد صنعت دفاعی با تاکید بر همراهی با ملت رشید و ولایتمدار ایران اسلامی برای حضور پرشور، بالنده و انقلابی در راهپیمایی روز جهانی قدس و خلق حماسه‌ای بزرگ و تاریخی در حمایت از آرمان قدس و ملت مظلوم و مقاومت فلسطین اعلام می‌دارد: ملت بزرگ ایران اسلامی با لبیک به فرمان امام و مقتدای خویش حضرت روح الله به خیابان‌های شهر خواهند آمد تا با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، فریاد مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند و همانطور که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از بین رفتن رژیم صهیونیستی در ٢٥ سال آینده را نوید دادند، هر روز که می‌گذرد یک روز از عمر رژیم صهیونیستی کم خواهد شد و انشاالله با پای کار آمدن همه مسلمانان، رژیم صهیونیستی کمتر از ٢٥ سال آینده از بین خواهد رفت.