پاسخ به ابهامات جلسه بازجویی نجفی/ اسلحه مجوز نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره حادثه قتل میترا استاد گفت: در بحث دستگیری قاتلی که دیشب انجام شد، حرف‌هایی در فضای مجازی زده شد، به محض اینکه ما مطلع شدیم از وقوع این قتل، مثل سایر قتل ها با جدیت هم سرکلانتری و کلانتری منطقه و هم پلیس آگاهی ما تلاش بی‌وقفه خود را برای شناسایی قاتل و دستگیری او و علل و عوامل وقوع قتل شروع کرد.

وی ادامه داد: در همان دقایق اولیه متوجه شدیم که قتل توسط آقای نجفی انجام داده شده چون استنادات و مدارک و قرائن و شواهدی که به دستمان آمد تقریباً این را برای ما محرز کرد و با توجه به تماس‌هایی که گرفته بود و اطلاعاتی که از فرزندخوانده‌اش و راننده و همسایه‌هایش به دست آوردیم این بود که نگران بودیم ایشان به خودش ضربه بزند. شش نقطه‌ای را که احتمال می‌دادیم رفته باشد و اتفاقاً یک نقطه‌اش قم بود و یکی دیگر ویلایش بود، تیمهای مختلف ما به محل اعزام شدند و کار کارآگاهان ما اعزام شد تا حدود هفت بعد از ظهر یکی از این تیم ها دید ایشان در خیابان وحدت اسلامی در حالتی سردرگم که بخواهد بیاید یا نیاید مشاهده شد و همکاران ما بلافاصله سوارش می‌کنند و به داخل آگاهی منتقل می‌کنند و حدود ۱۹:۲۳ دقیقه بود که سردار به من زنگ زد و اطلاع داد که ایشان را دستگیر کردیم و داخل آگاهی آوردیم.

سردار رحیمی اضافه کرد: بلافاصله بعد از اقدامات اولیه تحویل اداره دایره جنایی پلیس شد و کار آنجا انجام شد. برخی این شائبه را مطرح کردند که چرا لباس متهم تنش نبود؟ در آن لحظه در حال بررسی و بازجویی اولیه بود و حتی به بازداشتگاه هم نرفته بود. بلافاصله همکاران ما بررسی را آغاز کردند. بازجویی‌ها تا افطار ادامه پیدا می‌کند و در لحظه افطار برای رئیس محترم اداره‌ای که بررسی می‌کند چایی می‌آورند. برخی گفتند چرا برای ایشان چایی آوردند که خب درست نیست وقتی برای رئیس اداره ما چایی می آورند برای ایشان یک چای نیاورند. ساعت هم قبل از افطار نبود و اصلاً قبل از افطار خبرنگاری به پلیس آگاهی نرسید که کلیپی منتشر شود و خود من ۷ و بیست و سه دقیقه مطلع شدم. حتی ما بعد از اینکه ایشان اعتراف قطعی کرد به خبرنگاران اطلاع دادیم. افسر بازجویی ما زبان روزه کار را ادامه می‌داد و این افسر قبل از آنکه لب به چای بزند گفته بود یک چای هم برای متهم بیاورید که این نشاندهنده انسانیت است و آنچه گفته شد و شایعاتی که مطرح شد خوب نیست...

وی ادامه داد: ایشان با توجه به مسئولیتی که داشته سلاح داشته است در جایگاه داشتن محافظ نبوده اما مجوز حمل سلاح را داشته اما از سال ۱۳۹۴ تا کنون مجوز سلاح در اختیار نداشته و عملاً سلاح ایشان غیر قانونی بوده است.

سردار رحیمی با بیان اینکه متهم به محض اینکه دستگیر شده به جرم خود اعتراف کرده است و طبیعتاً رفتار ما همواره رأفت و رحمت توأم با اقتدار بوده است گفت: این‌طور نیست که تبعیضی بوده باشد و رفتار ما با سایر متهمانی که می‌گیریم هم تقریباً همین بوده است اما این را مردم تصاویرش را دیده‌اند. ذهنیت‌هایی که مردم از پلیس دارند اصلاً این‌گونه نیست و رفتار پلیس بر مبنای قانون و اسلام و شرع است. لحظه‌ای که بازجویی تمام می‌شود آقای نجفی به مسئول ما دست می‌دهد و ایشان هم در پاسخ با ایشان دست می‌دهد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت: ایشان در خیابان دستگیر شد. خودش می‌گوید آمده بودم خودم را معرفی کنم و ما هم رد نمی‌کنیم. لحظه‌ای همه مراحل مختلف در کمتر از دو سه ساعت انجام شده و با توجه به شایعاتی که در فضای مجازی ممکن بود در مورد ایشان پخش شود ما دستور دادیم اطلاع‌رسانی به سرعت انجام شود. آنچه که تا الان مطرح است اختلافات خانوادگی بوده است. احساس می‌شود از اختلافات خانوادگی به ستوه آمده بوده است. شب قبل درگیری داشته‌اند و ظاهراً صبح که آقای نجفی بیدار می‌شود چنین تصمیمی گرفته است.

وی ادامه داد: اینکه به وسایل و مدارک صحنه جرم و آلت قتاله نباید دست بزنیم مال قبل از اثبات موضوع است. این‌ها همه برای اثبات جرم است. اینجا دیگر اعتراف صریح انجام شده و گفته من قتل را انجام دادم، ۱۳ تا تیر در سلاح بوده و من پنج گلوله شلیک کردم و سلاح زمانی که جرم محرز شده و تمام شده است دیگر نیازی نیست.

رحیمی ضمن رد خبر یافته شدن تلفن‌های همراه پرشمار که در خانه مقتول پیدا شده و برخی شایعات دیگر گفت: باید اجازه بدهید مراحل تحقیقات انجام شود. قتل ساعت ۱۰ اتفاق افتاده است. ایشان تا یک ساعت بعد از انجام قتل در خانه بوده و مدارک را جمع می‌کند و ساعت ۱۱ و نیم پسر مقتول به خانه آمده و با این وضعیت رو به رو می‌شود و به ما اطلاع می‌دهد. ما از ساعت ۱۲ اطلاع‌رسانی قتل که اتفاق افتاده است را بلافاصله انجام دادیم و بعد از آن حرف‌ها و مطالب و شایعات زیادی مطرح شد که وظیفه ما بود از آن جلوگیری کنیم و در اولین زمانی که حرف منطقی و مستدلی داشتیم اطلاع‌رسانی کردیم.

تا این لحظه چیزی مبنی بر وقوع خودکشی قبلی ایشان نداشته‌ایم. البته تحقیقات در مرحله اولیه است و باید برای اطلاعات بیشتر تحقیقات انجام شود.