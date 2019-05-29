به گزارش خبرنگار مهر، حواشی وقت‌های اضافه دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سرپرست‌های دو تیم در این مسابقه و در صحنه اعتراضات مشغول اعتراض به داور بازی بودند و امروز نیمکت‌های دو تیم روز ملتهبی را پشت سر گذاشت.

در وقت‌های اضافه از نیمکت سپاهان تکسیرا، رضا فتاحی، قلعه‌نویی و چند بازیکن به صورت ایستاده بازی را تماشا می‌کردند.

در یک صحنه یکی از توپ‌جمع‌کن‌های ورزشگاه نقش‌جهان بعد از پرتاب توپ برای بازیکنان، با حرکت جالبی به سمت محل استقرار خود حرکت کرد و از روی تابلوهای تبلیغاتی پرش جالبی کرد که این موضوع جالب توجه بود.

مهدی شریفی، مهاجم سابق تیم سپاهان که امسال در تیم پرسپولیس توپ می‌زند، در کنار زمین مشغول گرم کردن بازی بود.

محمد ایرانپوریان، بازیکن تیم سپاهان با کارت قرمز محمدحسین زاهدی‌فر، داور مسابقه در دقیقه ۹۸ از بازی اخراج شد و این موضوع اعتراضات بسیاری را از سوی او، سیاوش یزدانی و دیگر بازیکنان به دنبال داشت.

در صحنه اخراج ایرانپوریان، او و سایر بازیکنان نزدیک به یک دقیقه با داور مسابقه مشغول صحبت بودند و در این صحنه، رسول نویدکیا مشغول آرام کردن بازیکنان این تیم بود.

هواداران تیم پرسپولیس در هنگام کارت قرمز داور به بازیکن تیم سپاهان به تشویق داور می‌پرداختند و از این موضوع خوشحالی می‌کردند.

پس از این موضوع، شعارهای هواداران تیم سپاهان علیه داور مسابقه نیز آغاز شد و این هواداران علیه داور بازی شعار سر دادند و نسبت به عملکرد او اعتراض کردند.

امیر قلعه‌نویی پس از اخراج ایران‌پوریان از مسابقه امروز با سر به نشانه افسوس، نسبت به اخراج این بازیکن اعتراض می‌کرد و در این بین سرپرست تیم سپاهان و مسئول رسانه‌ای تیم، ایرانپوریان را اسکورت کردند که از زمین مسابقه خارج شود.

کی‌روش استنلی، مهاجم تیم سپاهان در دقیقه ۱۰۱ مسابقه با اعتراض به داور مسابقه نسبت به سوت داور مسابقه، از سوی داور بازی کارت زرد دریافت کرد و به شدت نسبت به این تصمیم اعتراض کرد.

هواداران سپاهان در دقایق پایانی از وقت‌های اضافه اول بازی، به شدت نسبت به داوری بازی معترض بودند و نسبت به عملکرد داور مسابقه شعار داده و با فحاشی‌هایی اعتراض خود را به این موضوع نشان می‌دادند.

در سوی مقابل هواداران پرسپولیس نسبت به عملکرد داور خوشنود بوده و وی را تشویق می‌کردند.