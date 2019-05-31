به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس تا ساعتی دیگر در تهران و سایر شهرهای کشور آغاز می‌شود.

مسیرهای ۱۰ گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در پایتخت به شرح ذیل است:

مسیر شماره یک، مسجد امام حسین میدان امام حسین خیابان انقلاب دانشگاه تهران

مسیر شماره دو مسجد جامع ابوذر میدان ابوذر خیابان ابوذر خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین خیابان کارگر میدان انقلاب دانشگاه تهران.

مسیر شماره سه مسجد میدان منیریه خیابان ولیعصر خیابان انقلاب دانشگاه تهران

مسیر شماره چهار، مسجد امام زمان خیابان آزادی تقاطع خیابان بهبودی میدان انقلاب دانشگاه تهران

مسیر شماره پنج مسجد حضرت ابوالفضل میدان توحید خیابان توحید خیابان آزادی میدان انقلاب دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است.

مسیر شماره شش مسجد حضرت مهدی خیابان ستارخان میدان توحید خیابان توحید خیابان آزادی میدان انقلاب دانشگاه تهران

مسیر شماره هفت مسجد الجواد میدان هفت تیر خیابان کریم خان میدان ولیعصر بلوار کشاورز دانشگاه تهران

مسیر شماره هشت مسجد امام صادق فلکه اول صادقیه خیابان ستارخان خیابان توحید خیابان آزادی میدان انقلاب

مسیر شماره ۹ مسجد حضرت امیر خیابان کارگر شمالی میدان انقلاب دانشگاه تهران

مسیر شماره ۱۰ مسجد جامع رسول اکرم (ص) تهران بلوار شاهد تهرانسر میدان کمال الملک بزرگراه شهید لشگری خیابان آزادی خیابان انقلاب دانشگاه تهران