انیمیشن «پسر دریا» برنده جایزه ویژه شهر انسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، پنجاه و نهمین دوره جشنواره انیمیشن انسی The Annecy International Animation Film Festival از ۲۰ تا ۲۵ خردادماه ۹۸ در کشور فرانسه برگزار شد و فیلم انیمیشن «پسر دریا» ساخته عباس جلالی یکتا ضمن نمایش در بخش مسابقه دورنمای فیلم‌های کوتاه این جشنواره، موفق به کسب جایزه ویژه شهر انسی Prix de la Ville d’Annecy شد.

امسال ۳۰۶۹ فیلم انیمیشن از ۹۴ کشور جهان متقاضی شرکت در انسی ۲۰۱۹ بودند که در مجموع ۲۰۰ فیلم برای بخش‌های مختلف این جشنواره معتبر جهانی پذیرفته شد تا روی پرده بروند.

در بخش دورنمای فیلم‌های کوتاه انسی، ۲۳ فیلم از کشورهای ایران، کرواسی، آمریکا، آلمان، برزیل، چین، پرو، یونان و… حضور داشتند. انیمیشن کوتاه «گرگم و گله می‌برم» ساخته امیرهوشنگ معین» دیگر اثر ایرانی پذیرفته شده در این بخش رقابتی جشنواره انسی فرانسه بود.

در خلاصه داستان انیمیشن «پسر دریا» آمده است: «زن و شوهری به همراه پسری، روی دیوار زندگی می‌کنند. حضور پسر کم‌کم تغییراتی در زندگی آنها ایجاد می‌کند ….»