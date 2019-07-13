به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان پسر سراسر کشور که در دانشگاه زنجان برگزار شد، هدف از برپایی نماز جماعت در مدارس را با رویکرد ترغیب دانشآموزان با فریضه دینی نماز عنوان کرد و افزود: این حضور به صورت یک روز در هفته و بنا به توصیه مقام معظم رهبری و ستاد اقامه نماز بوده است.
وی با یادآوری اینکه یکی از چالشها و دغدغههای نمازخانه مدارس، کمبود فضا برای دانشآموزان نمازگزار است، تصریح کرد: با توجه به این کمبود فضا و اینکه امکان حضور برای همه دانشآموزان در نمازخانه مدارس نبود، به همین خاطر نماز جماعت در نزدیکترین مساجد به مدارس اقامه شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه امروز باید زمینه پیوند دانشآموزان با مساجد را فراهم کنیم، ادامه داد: سال گذشته دیدارهای زیادی با دانشآموزان داشتیم که بخش عمده این گفتوگوها حول محور مهارتهای زندگی بود؛ چرا که دانشآموزان آیندهسازان این مملکت هستند و باید با این مهارتها آشنا شوند.
خاتمی با بیان اینکه تلاش دشمن در این راستا است که نسل جدید جامعه را بیهویت کرده و فاصله زیادی بین ریشه تاریخی و نسل امروز ایجاد کند، خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که جامعه با وجود جوانان هویتدار زیبا ساخته میشود، به همین خاطر باید از هماکنون به فکر ساختن این جامعه زیبا باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در ادامه این مراسم، با بیان اینکه استان زنجان سرزمین حکیمان بزرگ و عالم است، گفت: در هر بخش از این رویداد قرآنی، ۴۹۵ دانشآموز دختر و پسر شرکت دارند که در پایان این رقابتها ۱۵۰ نفر به عنوان نفرات اول تا پنجم این مسابقات معرفی میشوند.
ابراهیم رفیعی با یادآوری اینکه زنجان دروازه تمدن آذربایجان بوده و امروز مفتخر به میزبانی این مسابقات قرآنی هستیم، خاطرنشان کرد: امروز رسالت سختی بر عهده داریم و باید تلاش کنیم تا دانشآموزان بهره کافی را از سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقلاب ببرند.
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