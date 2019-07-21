به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به بحث تحریم های ظالمانه دولت های متخاصم اشاره کرد و گفت: حتی در بحث واردات برخی از سموم لازم برای محصولات کشاورزی، شرکت هایی که سابقاً با ما همکاری داشته اند به بهانه تراشی هایی از فروش محصول به ما خودداری می کنند و البته ما نیز نامه نگاری هایی در این خصوص داشته ایم که آنها هم صراحتاً به بحث تحریم اشاره نمی کنند اما در وقت مقتضی این رفتار قابل پیگیری در مراجع ذیربط بین المللی خواهد بود.

درگاهی با اعلام اینکه سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تن مصرف انواع سموم در کشور است اما در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار تن از انواع سموم را در داخل کشور موجودی داریم، تاکید کرد: ما با هماهنگی بخش خصوصی به ویژه انحمن تولیدکنندگان و همچنین انجمن واردکنندگان سموم کشاورزی توانسته ایم از این مشکل عبور کنیم و ۸۰ درصد سموم مصرفی در بخش کشاورزی، در داخل کشور تولید می شود.

او ضمن تقدیر از همکاری و مساعدت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص همراهی شرکت های دانش بنیان به منظور خوداتکایی در حوزه تولید برخی از سموم وارداتی، به فرایند ثبت سموم وارداتی در کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: سموم به سه دسته پرخطر، متوسط خطر و کم خطر (بیولوژیک) تقسیم می شود که در حال برنامه ریزی و تلاش برای افزایش سبد سموم کم خطر و کاهش در سموم پرخطر هستیم.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تا کنون حدود ۳۵۰ نوع سم مجاز و مورد تایید ثبت شده است که در تلاش هستیم تا این مقدار را بیشتر کرده و تا پایان دولت به بالای ۵۰۰ نوع برسانیم.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات اقلیمی و لزوم کنترل آفات اشاره کرد و افزود: ایران در حال حاضر در کمربند خشکسالی است و این موضوع باعث طغیان برخی آفات و بیماری ها شده است.

متوسط بارندگی در برخی استانها به بیش از ۵ برابر رسیده است

وی افزایش متوسط بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته که در برخی از استانها به بیش از ۵ برابر رسیده را زمینه ای برای تولید و تکثیر برخی از آفات دانست و افزود: بر اساس بخشنامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی، در سطح استان های کشور ستاد گیاه پزشکی به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شده است و در مرکز نیز ستاد عالی گیاه پزشکی محصولات زراعی، ستاد عالی گیاه پزشکی محصولات باغی و ستاد عالی گیاه پزشکی محصولات جنگلی و مرتعی در سازمان حفظ نباتات در شرف تشکیل است تا ضمن سیاستگذاری و برنامه ریزی در افق های پیش رو، تدابیر لازم را در این خصوص اندیشیده شود.

درگاهی در ادامه به پیگیری به منظور اجرای طرح جامع قرنطینه کشور از طریق معاون اول ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در حوزه وزارت بهداشت و درمان، اگر ما از ورود ویروس و یا بیماری مهلک و فراگیری به کشور و شیوع آن جلوگیری کنیم، بسیار ساده تر و با هزینه بسیار کمتری نسبت به مبارزه و درمان آن صورت می پذیرد و بر این اساس گستردگی ساختاری در حوزه قرنطینه می تواند مانع از بروز مشکلات در تهدید امنیت و سلامت غذایی کشور شود.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مبارزه با آفت ملخ صحرایی اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ سال پیش، ایران شاهد این هجوم ملخ صحرایی بود که با بسیج مردم کل استان ها و حضور مستشارهای خارجی و برخی از کشورهای همسایه، این آفت کنترل شد اما امروز با همکاری بسیج، سپاه و گروه های جهادی و همچنین همراهی استانداران در ۱۰ استان کشور و فعالیت شبانه روزی همکاران ما در جهاد کشاورزی استان ها و شهرستان ها، در سطح ۷۵۰ هزار هکتار با این آفت مبارزه شد و ۱۲ میلیون هکتار نیز مورد پایش و مانیتورینگ قرار گرفت.

۱۱۰۰ ملخ صحرایی، روزانه معادل یک انسان غذا می خورند

وی افزود: آفت ملخ صحرایی، ۲۰ درصد از خشکی های دنیا را در سیطره خود دارد و می تواند بیش از ۲۰۰ کیلومتر در روز پرواز کند که در هفته به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر می رسد و البته رکورد ۵۰۰۰ کیلومتر را نیز دارد. این ملخ روزانه معادل وزن خود، خوراک دارد و هر ۱۱۰۰ ملخ در یک روز می تواند معادل یک انسان یعنی حدود دو کیلوگرم از محصولات غذایی استفاده کند که در شرایط طغیانی تنه درختان از هجوم آنها مصون نیست.

درگاهی تصریح کرد: زاد و ولد این آفت نیز به گونه ای است که در طول ۳ تا ۵ ماهه، ۳۰۰ تخم به فاصله ۱ هفته و در هر دوره ۹۰ تا ۱۲۰ عدد تخم در عمق ۱۰ سانتیمتری خاک می گذارد و ما شاهد ۱۷۳ ریزش و بالای ۵۰ میلیون ملخ بودیم اما حدود ۲۰۰۰ نفر از همکاران با ۶۰۰ ماشین سنگین و ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ ماشین سمپاش، ۴۵۰ تن سم را در ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی این ۱۰ استان مصرف کردند که اگر این اقدامات به موقع و شبانه روزی همکاران ما در سطح این استان ها نبود، ما باید این ملخ صحرایی را در شمال کشور مشاهده می کردیم که باعث نابودی کل اراضی سرسبز شمالی ما می شد.

وی با اعلام اینکه «گزارش این اقدامات انجام شده در یکی از جلسات هیات دولت، به صورت مبسوط و مفصل ارائه و مورد تحسین واقع شد» افزود: اعتبار و منابع مالی درخواستی ما از دولت در آغاز طرح مبارزه با این آفت، ۳۰۰ میلیارد ریال بود که تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال آن در مرحله نخست پرداخت و ۵۰ میلیارد ریال نیز به صورت اوراق (پرداخت نقدی پس از دو سال) تخصیص یافته است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، مبارزه با آفت سن گندم به صورت همزمان با ملخ صحرایی در ۱.۵ میلیون هکتار و مبارزه با علف هرز گندم در سطح ۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور را بخشی دیگر از اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: در حال حاضر نیز از ۱۵۰ هزار هکتار درختان گردوی کشور، ۷۰ هزار هکتار آن (حدود ۵۰ درصد) آلوده به کرم خراط گردو است و مگس میوه مدیترانه ای نیز با بیش از ۵۰۰ میزبان (از محصولات کشاورزی) در استان های یزد و مازندران به صورت طغیانی شاهد آن هستیم که مبارزه با این آفات در دست اقدام همکاران ما در این سازمان قرار دارد.